Fallout TV-Serie: Bilder mit The Ghoul und Co – Infos zum Kanon

“Fallout” ist die nächste TV-Serie, die basierend auf einer Videospielmarke das Publikum erweitern soll. Bevor der Start im kommenden Jahr über Prime Video erfolgt, zeigen Bilder, was Fans erwarten können.

TV-Serien wie “The Last of Us” konnten eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass Videospielmarken auch in anderen Medien eine gute Figur machen. Eines der nächsten Projekte dieser Art ist die TV-Serie zu Bethesdas “Fallout”, die für Amazon Prime Video entsteht.

Ein weiterer Blick auf die Produktion liefern heute Bilder, die im Rahmen eines Berichtes von Vanity Fair veröffentlicht wurden. Sie zeigen sowohl Schauplätze als auch Charaktere aus der im nächsten Jahr erscheinenden “Fallout”-Produktion. Zu erkennen ist beispielsweise „The Ghoul“, der von Walton Goggins dargestellt wird.

Gleichmaßen tauchen Lucy (Ella Purnell) und die Stählernen Bruderschaft auf dem Bildmaterial auf.

Laut IGN scheinen die Bilder einem Teaser-Trailer entnommen zu sein, der auf der Gamescom 2023 hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Es sei das erste Mal, dass die Impressionen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Fallout-TV-Serie wird Teil des Kanons

Ebenfalls wird im Bericht von Vanity Fair die Handlung angesprochen. So gibt es eine Neuigkeit, die Fans von “Fallout” interessieren dürfte: Die Serie wird offiziell als Teil des “Fallout”-Kanons anerkannt. Bethesdas Todd Howard, der an der Produktion beteiligt ist, sorgte für die Bestätigung.

„Wir betrachten das, was in der Serie passiert, als kanonisch“, so Howard. „Das ist das Tolle daran, wenn sich jemand anderes dein Werk ansieht und es dann auf irgendeine Weise übersetzt.“

Er erklärte ebenfalls, dass die Serie eine eigene Geschichte im “Fallout”-Universum etablieren wird und sich nicht auf ein bestimmtes Spiel als primäre Inspiration stützt.

„Ich wollte keine Interpretation einer bestehenden Geschichte machen“, so der Game Director und Executive Producer. Zwar habe es Vorschläge gegeben, in der TV-Serie die Geschichte eines bestimmten Spiels aufzugreifen, beispielsweise die von “Fallout 3”. Allerdings war Howard der Ansicht, dass diese Geschichte bereits erzählt wurde.

“Ich habe kein großes Interesse daran, solche Verfilmungen zu sehen“, heißt es im Interview weiter. „Ich war daran interessiert, dass jemand eine einzigartige Fallout-Geschichte erzählt. Behandelt es wie ein Spiel. Das gibt den Machern der Serie ihre eigene Spielwiese, auf der sie spielen können.“

Das grundlegende Szenario orientiert sich natürlich an der berühmten Videospiel-Vorlage: 200 Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohner von Atombunkern gezwungen, in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben. Dabei werden sie feststellen, dass “ein unglaublich komplexes, fröhlich seltsames und äußerst gewalttätiges Universum” auf sie wartet.

Fallout: Mitschöpfer würde Reihe gerne außerhalb der USA sehen

Bis die neue Handlung erzählt wird, vergehen noch einige Monate: Der Startschuss der “Fallout”-TV-Serie soll am 12. April 2024 auf Amazon Prime Video erfolgen.

Weitere Meldungen zu fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren