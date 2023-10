Fallout: Mitschöpfer würde Reihe gerne außerhalb der USA sehen

In der "Fallout"-Reihe besuchen die Spieler das postapokalyptische Ödland der USA. Tim Cain, einer der Schöpfer der beliebten Serie, würde das Spiel jedoch gerne einmal außerhalb Amerikas sehen, etwa in China oder Russland.

In der beliebten „Fallout“-Reihe streifen die Spieler durch das postapokalyptische Ödland der USA. Die ersten Teile der Serie spielten sich etwa im südlichen Kalifornien ab, bevor „Fallout 3“ nach Washington, D.C. und „Fallout 4“ nach Boston, Massachusetts wechselten.

Tim Cain, einer der Mitschöpfer des „Fallout“-Universums, hätte die Reihe gerne einmal in ein anderes Land geführt, wie er nun in einem Podcast angab. Bei der Erforschung dieses Konzepts in den späten 1990er Jahren seien die Verantwortlichen Interplay und die Black Isle Studios jedoch auf Probleme gestoßen.

Entwickler wussten nicht genug über andere Länder

Tim Cain war kürzlich bei dem Podcast des YouTube-Kanals „TKs-Mantis“ zu Gast, um über die „Fallout“-Reihe zu sprechen. Cain startete 1991 bei Interplay und begann 1994 für ein paar Monate als einziger Entwickler an einem Titel zu arbeiten, der später das erste „Fallout“ wurde. Kurz vor der Veröffentlichung von „Fallout 2“ verließ Cain die Serie, was jedoch nicht bedeuten soll, dass das Team nicht schon über einen weiteren Teil nachdachte.

„Eine Sache, die ich den Leuten erzählt habe, ist, dass wir darüber gesprochen haben, weil Fallout einen sehr amerikanischen Hurra-Patriotismus hatte und wir China und Russland erforschen wollten“, so Cain, der mit den Schwierigkeiten an diesem Konzept fortfuhr: „Wir dachten uns: Wir wissen nicht genug darüber, also mussten wir jemanden finden, wir mussten jemanden anheuern. Wir brauchten jemanden, der das russische Alltagsleben wirklich kennt und uns sagen konnte, wie das Russland der 50er Jahre die Zukunft sah… und wie das China der 50er Jahre die Zukunft sah… Das wollte ich erforschen.“

Mehr zu „Fallout“:

Angesprochen auf die von einigen Fans erstellte Mod „Fallout: London“, die die Postapokalyse nach England führt, zählte Cain einige weitere Orte auf, an denen er die Reihe gerne sehen würde. „Stellen Sie sich all die schönen Städte vor, die man in die Luft jagen könnte“, scherzte der Entwickler. „Der Eiffelturm würde schmelzen und umkippen. Big Ben. Ich meine, Prag ist wunderschön, das würde ich gerne in die Luft jagen. Es gibt einige Städte, die wirklich cool wären. Rio de Janeiro, das sollten wir atomisieren. Hawaii wäre cool, wenn es atomisiert wäre.“ Abschließend meinte der Entwickler: „Die Sache ist die, ich würde nicht nur in den Staaten bleiben wollen.“



Quelle: GamesRadar

