Fallout 76: Atlantic City – Großes Update hat einen Termin

Auch fünf Jahre nach Release erhält der Multiplayer-Shooter "Fallout 76" weitere Updates. "Atlantic City" wird die Spieler an die postapokalyptische Ostküste der USA führen und soll bereits nächste Woche erscheinen.

„Fallout 76“ verweilt seit fünf Jahren auf dem Markt. Der Titel wurde erstmals in der Reihe als Multiplayer-Spiel konzipiert, womit Bethesda anfangs wenig überzeugen konnte. Eine leere Spielwelt, viele Bugs und Performance-Probleme waren nur ein Teil unserer Kritikpunkte aus dem Jahr 2018.

Zeitweise überlegte der Xbox-Chef Phil Spencer nach der Zenimax-Übernahme sogar, die Server komplett abzuschalten. Doch zahlreiche Updates später konnte Bethesda viele Fehler ausbessern und etliche Inhalte hinzufügen.

Auch 2023 steht das Spiel längst nicht auf dem Abstellgleis. Und mit „Atlantic City“ soll noch vor dem Jahresende eine neue Erweiterung für „Fallout 76“ erschienen. In einem Interview gingen zwei führende Entwickler auf die Details ein.

Atlantic City erscheint kommende Woche

Bereits am 5. Dezember 2023 wird das Update „Atlantic City“ für „Fallout 76“ freigeschaltet. Dabei fügen die Entwickler dem Spiel eine komplett neue Region hinzu. Es handelt sich jedoch nicht um einen fiktiven Ort, sondern um eine real existierende Stadt an der Ostküste der USA.

Bekannt für Casinos und ein pulsierendes Nachtleben ist Atlantic City auch in einer postnuklearen Welt ein Sammelbecken für verschiedenste Menschen.

In der vergleichsweise wohlhabenden Stadt konkurrieren drei Banden, um die Vorherrschaft. Allerdings ist das Verhältnis zwischen den Gruppierungen zunehmend angespannter und zu allem Überfluss wird Atlantic City auch noch von außen bedroht.

So hat der angrenzende Wald seit Ende des Krieges immer mehr Raum zurückerobert und tief aus dem Herzen des Waldes steigen immer mehr seltsame Mutanten-Kreaturen hervor.

Notizen und Terminals erzählen mehr über die Geschichte

Laut dem führenden Entwickler Joshua Moretto, der selbst viel Zeit in der Touristenstadt in New Jersey verbracht hat, wird auch die postapokalyptische Version der Stadt viele Referenzen zum Original bieten.

„Es gibt noch weitere Details aus der realen Geschichte New Jerseys. Es gibt eine Menge Informationen, die über den Ort verstreut sind. Notizen und Terminals lassen den Spieler tiefer in die Geschichte und die einzelnen Örtlichkeiten eintauchen […]“, so Moretto.

Dabei soll sogar eine echte Geschichte aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt werden, als ein Militärbomber zwei Atombomben direkt vor der Küste von Atlantic City versenkte.

