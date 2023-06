Fallout 76: 60 FPS auf PS5 freigeschaltet und weitere Update-Inhalte

Während im Fall von „Starfield“ in den vergangenen Tagen darüber gestritten wurde, ob 30 FPS für dieses Spiel die richtige Entscheidung sind, können sich „Fallout 76“-Besitzer fortan mit 60 FPS durch die postapokalyptische Landschaft bewegen. Die höhere Framerate wurde mit einem Update freigeschaltet, wie Nutzer von Reddit in Erfahrung bringen konnten, und gestaltet den weiteren Spielverlauf geschmeidiger.

Bei den Spielern scheinen die 60 FPS für Begeisterung zu sorgen. So schreibt ein Reddit-User: „Habe es gerade wieder heruntergeladen und ein bisschen gespielt. Es ist butterweich!“ Für andere Spieler ist es gar ein Anreiz, mit „Fallout 76“ zu beginnen: „Holy shit, darauf habe ich ewig gewartet. Werde es wahrscheinlich jetzt spielen.“

Oder auch: „Ich habe dieses Spiel letztes Jahr sehr oft gespielt. Aber die 30 FPS haben mir wirklich zu schaffen gemacht, vor allem, wenn ich zwischen diesem Spiel und 60 FPS-Spielen hin- und hergesprungen bin.“

Been testing the #Fallout76 stealth drop of 60 fps on current gen consoles:

– 60 fps target (not always locked)

– Some Creation Engine frame-pacing jitter

– Bumped the resolution

– Bumped the quality settings

– Lighting is no longer on „low“ = doesn’t look washed out like before https://t.co/FTs3T0LFus

— Elegant 👑 (@Elegantplays) June 20, 2023