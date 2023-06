Starfield: Sind 30 FPS noch akzeptabel? Spieler kritisieren fehlenden 60-FPS-Modus

Nachdem "Starfield" in einem umfangreichen Gameplay-Showcase beeindrucken konnte, folgte in Bezug auf die unterstützte Framerate die Ernüchterung. Lediglich 30 FPS werden geboten. Seitdem diskutieren Spieler, ob diese Beschränkung für ein solches Spiel im Jahr 2023 noch akzeptabel ist. Was meint ihr?

„Starfield“ wird aufgrund der Übernahme von Bethesda zwar nicht für die PS5 erscheinen, da Microsoft den Titel in ein Exklusivprojekt umwandelte. Allerdings erhitzt ein anderes Thema momentan die Gemüter vieler Spieler.

Der SciFi-Titel ist zweifellos das Zugpferd der Xbox Game Studios in diesem Jahr und muss nach dem vermurksten „Redfall“ beweisen, dass Bethesda unter dem neuen Besitzer liefern kann. Allerdings stellte Todd Howard im Rahmen der gestrigen Präsentation von „Starfield“ klar, dass der Titel über keine 60-FPS-Option verfügen wird. Entsprechend müssen sich Spieler mit 30 FPS arrangieren.

In einem Interview mit den Redakteuren von IGN betonte Howard, dass „Starfield“ auf der Xbox Series X in 4K-Auflösung und auf der Xbox Series S in 1440p läuft, aber auf den Konsolen lediglich 30 Bilder pro Sekunde erreichen wird. Ziel sei es, eine „konsistente“ Performance zu gewährleisten.

„Ich denke, es ist nicht überraschend, wenn man unsere früheren Spiele betrachtet, was wir anstreben“, so Howard. „Immer diese riesigen, offenen Welten, voll dynamisch, hochgradig detailliert, wo alles passieren kann. Und das wollen wir auch tun. Es sind 4K auf der X. Es sind 1440 auf der S. Wir sperren es bei 30 FPS, weil wir diese Wiedergabetreue wollen, wir wollen all diese Dinge. Wir wollen nichts davon opfern.“

Schon das anfangs erwähnte „Redfall“, das auf einen Metascore von 56 kam, wurde heftig dafür kritisiert, dass der Launch lediglich mit einem 30-FPS-Modus erfolgte. Der Titel hatte zudem mit vielen anderen Problemen zu kämpfen.

Spieler kritisieren 30-FPS-Modus von Starfield

In den sozialen Netzwerken wird die Beschränkung auf 30 FPS heftig kritisiert. So schrieb ein User auf Reddit: „Für mich persönlich ist das ein Dealbreaker. Ich habe keine Xbox Series X gekauft, um mit 30 FPS zu spielen.“

Ein anderer Spieler stimmte zu: „Ich spiele seit November 2020, als die neue Generation herauskam, keine 30-FPS-Spiele mehr. Kein Performance-Modus, kein Dave (das bin ich).“

Oder auch: „Der Verkauf eines Spiels mit 30 Bildern pro Sekunde in einem Jahr nach 2015 ist so, als würde man ein Spiel mit 13 Bildern pro Sekunde in einem Jahr vor 2015 verkaufen. Das ist für die aktuelle Technologie einfach nicht akzeptabel.“

Was haltet ihr vom 30-FPS-Modus, auf den „Starfield“ beschränkt wird? Ist so etwas noch zeitgemäß?

Sind 30 FPS in der PS5/Xbox Series X-Generation noch akzeptabel? Für ein AAA-Spiel wie Starfield ist das zu wenig

Noch akzeptabel, wenn der Rest passt

Mir ist die Framerate egal Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Für ein AAA-Spiel wie Starfield ist das zu wenig 68%, 203 votes 203 votes 68% 203 votes - 68% of all votes

Noch akzeptabel, wenn der Rest passt 21%, 64 votes 64 votes 21% 64 votes - 21% of all votes

Mir ist die Framerate egal 11%, 32 votes 32 votes 11% 32 votes - 11% of all votes Abstimmungen insgesamt: 299 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Für ein AAA-Spiel wie Starfield ist das zu wenig

Noch akzeptabel, wenn der Rest passt

Mir ist die Framerate egal × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Gameplay-Deep-Dive veröffentlicht

Auch wenn die Framerate von „Starfield“ vielleicht nicht das ist, was viele Spieler erhofft hatten, machte das Spiel auf dem gestrigen Showcase einen hervorragenden Eindruck. In einem Gameplay-Deep-Dive, der inzwischen als Aufzeichnung vorliegt, können Spieler einen tieferen Blick auf das werfen, was sie in wenigen Wochen auf dem PC und den Xbox-Konsolen erwartet.

Erscheinen wird „Starfield“ am 6. September 2023. Gekauft werden kann der Titel unter anderem mit einer Starfield-Uhr*.

