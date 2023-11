Sonic the Hedgehog 3: Produktion der Videospiel-Verfilmung gestartet + neuer Blick auf Shadow

Sonic the Hedgehog 3:

Allmählich wirft "Sonic the Hedgehog 3" seine Schatten voraus. Um den angepeilten Kinostart im Dezember 2024 halten zu können, ist inzwischen die Produktion offiziell gestartet und auch ein neuer Blick auf Shadow wurde veröffentlicht.

In "Sonic the Hedgehog 2" geriert der blaue Igel mit Knuckles aneinander.

Nachdem „Sonic the Hedgehog 2“ an den weltweiten Kinokassen von Rekord zu Rekord geflitzt ist, war ein dritter Teil der Filmreihe schnell beschlossene Sache. In rund 13 Monaten soll die Fortsetzung der beliebten Videospiel-Adaption über unsere Kinoleinwände flimmern. Dass Sega und Paramount noch immer hieran festhalten, kommt durchaus überraschend, schließlich legten die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler Hollywood über Monate hinweg lahm.

Doch davon scheinen sich die Verantwortlichen jedoch nicht beirren zu lassen. Inzwischen ist die Produktion des kommenden Kinofilms offiziell gestartet. Außerdem dürfen wir uns zu diesem Anlass über einen neuen Blick auf Shadow the Hedgehog freuen! Dieser ist neben einer Filmklappe zu sehen, mit der die Macher den Produktionsstart von „Sonic the Hedgehog 3“ bestätigen. Das Bild könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Mehr Sonic the Hedgehog“-Content in 2024

Details über die Handlung der kommenden Game-Verfilmung sind gegenwärtig allerdings noch Mangelware. Sowohl Sega als auch Filmstudio Paramount halten sich diesbezüglich noch stark zurück. Mit Shadow dürfte Sonic allerdings erneut einem mächtigen Gegenspieler gegenüberstehen. Shadow scheint im Kinofilm aus einem langen Schlaf zu erwachen.

Inszeniert wird „Sonic the Hedgehog 3“, wie bereits die beiden Vorgänger, von Regisseur Jeff Fowler („Wo die wilden Kerle wohnen“). Darüber hinaus setzen die Macher auch bei den Drehbuchautoren auf Kontinuität. Nachdem sie bereits die Skripte für die ersten beiden „Sonic“-Kinofilme verfassten, stammt auch das Drehbuch des dritten Teils von Patrick Casey („Powerless“), Josh Miller („Violent Night“) und John Whittington („The Lego Batman Movie“).

Doch das kommende Kino-Abenteuer von Sonic und seinen Freunden ist nicht der einzige filmische Ableger, auf den ihr euch 2024 freuen dürft. Sega und Paramount bestätigten bereits vor geraumer Zeit die Entwicklung einer „Knuckles“-Serie. Nachdem es zunächst hieß, diese könne noch 2023 anlaufen, scheint die Serie, die exklusiv beim Streaming-Service Paramount+ verfügbar sein wird, mittlerweile einen Start im Frühjahr 2024 anzuvisieren.

Weitere Meldungen zu „Sonic“:

Auch über die Story der „Knuckles“-Serie ist derzeit noch nicht allzu viel bekannt. Es heißt lediglich, dass Knuckles den aus den zwei „Sonic“-Kinofilmen bekannten Police Officer Wade Whipple unter seine Fittiche nehmen soll. Zeitlich soll die Handlung der Serie zwischen „Sonic the Hedgehog 2“ und dem kommenden „Sonic the Hedgehog 3“ spielen. In der englischen Originalfassung wird Idris Elba („The Suicide Squad“) erneut Knuckles seine Stimme leihen.

„Sonic the Hedgehog 3“ soll am 20. Dezember 2024 weltweit im Kino starten.

