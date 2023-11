Sonic Superstars: Schwächerer Start als erwartet, doch kein Grund zur Panik

Am 17. Oktober ist „Sonic Superstars“ für PlayStation, Xbox, Switch und PC erschienen. Sowohl die internationalen Testwertungen als auch unser „Angespielt„-Bericht versprachen ein solides Jump ’n Run, auch wenn es sich nicht um einen Überflieger handelt.

Verkäufe dürften noch deutlich ansteigen

Nun räumte Haruki Satomi von Sega Sammy ein: Der kooperative Platformer ist etwas schwächer gestartet als erhofft. Ein Grund zur Sorge sei dies jedoch nicht, weil sich „Sonic“-Spiele erfahrungsgemäß im November und Oktober am besten verkaufen. Außerdem gebe Sega mehr als 90 Prozent der Marketingkosten in der Thanksgiving- und Weihnachtssaison aus. Demnach sollten die Verkäufe noch deutlich ansteigen.

„Obwohl wir in den heute bekannt gegebenen Finanzergebnissen angesichts des oben erwähnten Starts einen etwas schwächeren Verkauf dieses Titels prognostizieren, planen wir, unsere Marketinganstrengungen fortzusetzen, um die gleichen Verkaufszahlen wie bei Sonic Frontiers zu erreichen“, erklärt Satomi anschließend.

Warum die Verkaufszahlen schlechter als erwartet sind? Dem CEO zufolge liegt es am gut besetzten Release-Zeitraum. Klingt plausibel, weil zu dieser Zeit „Assassin’s Creed Mirage“, „Lords of the Fallen“, „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Super Mario Bros. Wonder“ herauskamen. Der Einfluss sei laut Satomi „beträchtlich.“

Nicht nur der Metascore, sondern auch die Userwertungen sind höher ausgefallen als bei „Sonic Frontiers“. Das Verhältnis: 73 zu 71 und 8,8 zu 8,2. Deshalb hofft Satomi auf gute Verkäufe in der Zukunft.

PlayStation-Spieler, die Interesse an „Sonic Superstars“ haben, können bereits ein Angebot nutzen. Bis zum 21. Dezember kostet euch das Game nur 41,99 anstatt 59,99 Euro.

