Sonic Superstars: Unterhaltsame Coop-Kost? Internationale Testwertungen in der Übersicht

Nach dem kommerziell erfolgreichen „Sonic Frontiers“, bei dem auf eine offene 3D-Welt gesetzt wurde, erscheint mit „Sonic Superstars“ in Kürze ein kooperativer Plattformer im 2D-Format.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release erreichten uns die Testberichte der internationalen Magazine, denen sich entnehmen lässt, dass die von den Entwicklern verfolgten Ziele nur zum Teil erreicht wurden. Beispielsweise wirkt der kooperative Multiplayer-Modus für bis zu vier Spielerinnen beziehungsweise Spieler mitunter unausgereift und unnötig hektisch. Zudem wird kritisiert, dass dieser lediglich in einer lokalen Version zur Verfügung steht.

Wird „Sonic Superstars“ hingegen alleine gespielt, wartet unter dem Strich ein unterhaltsamer 2D-Plattformer, den sich alle Fans der Serie genauer anschauen sollten. Zumindest dann, wenn sie damit leben können, dass die Bosskämpfe zum Teil ein wenig so wirken, als würden sie sich künstlich in die Länge ziehen.

Nach aktuell 25 Reviews bringt es die PlayStation 5-Version von „Sonic Superstars“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von soliden 74 Punkten.

Das sagen die internationalen Magazine

Die Redakteure von Techradar vergeben vier von fünf Sternen und führen in ihrem Fazit aus: „Sonic Superstars bringt die 2D-Formel der Serie auf spektakuläre Weise zurück. Es bringt Physik und Dynamik zurück, die den Genesis-/Mega Drive-Originalen verblüffend nahe kommen, und kombiniert sie mit Originalzonen, die alle lustige, einzigartige Gimmicks bieten. Allerdings sind die Bosskämpfe langwierig und das Fehlen von Online-Koop-Spielen fällt ebenfalls auf.“

IGN vergibt sieben von zehn Punkten und begründet die Wertung wie folgt: „Obwohl die Kampagne immer noch Spaß macht, sind die Mehrspielerkomponenten von Superstars weitaus schlechtere Optionen als alles in früheren Sonic-Spielen. Als hätte man die Emerald-Smaragde neu ausgegraben, fühlen sich die neuen Ideen von Sonic Superstars am Ende wie eine Mischung aus interessanten und unklugen Entscheidungen an, was es zu einem unterhaltsamen Sonic-Spiel, aber nicht gerade zu einem Super-Spiel macht.“

VG247 äußert sich bei einer Wertung von sechs von zehn Punkten etwas skeptischer: „In seiner Kernmission ist Sonic Superstars erfolgreich. Es rekreiert die Grundlage des 2D Sonic – einige der besten Jump ’n‘ Runs, die jemals gemacht wurden – gut. Leider sind die neuen Elemente, die darauf geschichtet sind, eher uneinheitlich. Persönlich finde ich nicht, dass dies auch nur annähernd so gut ist wie [Sonic] Mania.“

Testwertungen in der Übersicht

The Games Machine – 90

CGMagazine – 80

PSX Brasil – 80

VGC – 80

Gamesradar – 80

Techradar – 80

Shacknews – 80

WorthPlaying – 80

Press Start Australia – 75

PSU – 75

Gamereactor UK – 70

IGN – 70

The Gamer – 70

Metro – 70

Vandal – 67

God is a Geek – 65

Push Square – 60

VG247 – 60

Gamingbolt – 50

„Sonic Superstars“ erscheint am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

