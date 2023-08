Sonic Superstars: Digital Deluxe Edition vorgestellt

Nachdem „Sonic Superstars“ einen Termin spendiert bekam und laut jüngster Ankündigung am 17. Oktober 2023 für Konsolen und PC auf den Markt kommen wird, sorgte Sega für die Vorstellung der Digital Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel einige Zusatzinhalte umfassen wird.

Bei einen Aufpreis von zehn Euro ist sie mit dem Lego-Fun-Paket bestückt, das sich aus Lego-Charakter-Skins für Amy, Tails und Knuckles sowie Levels für den Kampfmodus zusammensetzt. Hinzu kommen ein spezieller Sonic-Rabbit-Skin, der Sonics originales Charakterdesign aufweist, Mecha-Sonic-Teile für den Kampfmodus, exklusive Wallpaper, ein digitales Artbook und ein Mini-OST.

Editions von Sonic Superstars in der Übersicht

Schon für 59,99 Euro kann die Standardversion von „Sonic Superstars“ gekauft werden. Bei Amazon wird momentan gar ein Rabatt von zwölf Prozent gewährt, der den Preis der PS5-Fassung auf 52,99 Euro* schrumpfen lässt.

Sonic Superstars – Standard Edition (59,99 Euro)

Hauptspiel (physisch oder digital)

Kostenloser LEGO-Skin für Sonic

Sonic Superstars – Digital Deluxe Edition (69,99 Euro)

Hauptspiel (nur digital)

Hasen-Skin für Sonic

LEGO-Fun-Paket

Mecha-Sonic-Teile für den Kampfmodus

Zusätzliche Wallpaper für den Menübildschirm

Digitales Artbook und Mini-OST

Kostenloser LEGO-Skin für Sonic

Schon zuvor bestätigte Sega, dass die gesamte Kampagne von „Sonic Superstars“ im lokalen Vierer-Koop mit „Drop-in, drop-out“-Funktion gespielt werden kann. Zudem lassen sich bis zu drei lokale bzw. sieben Online-Spieler im neuen Kampfmodus herausfordern.

„Sonic Superstars“ kommt am 17. Oktober 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel. Nachfolgend kann nochmals ein Blick auf den neusten Multiplayer-Trailer geworfen werden.

