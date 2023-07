Sonic Superstars: Die einzigartigen Fähigkeiten der Chaos-Emeralds vorgestellt

Wie bereits in der Ankündigung versprochen wurde, werden die Chaos-Emeralds im kooperativen Plattformer "Sonic Superstars" eine wichtige Rolle spielen. Eine offizielle Übersicht verrät uns, welche Fähigkeiten mit den Smaragden im Detail freigeschaltet werden können.

Mit dem im Herbst erscheinenden „Sonic Superstars“ kehren Sonic und seine Freunde auf die Konsolen beziehungsweise den PC zurück. Zu den spielerischen Neuerungen gehören neben dem kooperativen Multiplayer die einzigartigen Fähigkeiten der Helden, die sich mittels Chaos-Emeralds freischalten lassen.

Wie Creative-Officer Takashi Iizuka im Gespräch mit der GameInformer bestätigte, lassen sich die einzigartigen Edelsteine und die damit verbundenen Fähigkeiten in Spezial-Leveln freischalten, auf die ihr in „Sonic Superstars“ immer wieder stoßt.

„Wir stellten uns die Frage, wie wir den Spieler belohnen können, wenn er sich einen sichert“, führte Iizuka aus. „Und wenn wir jemanden dafür belohnen, dass er sich nur einen holt, motiviert das die Leute, sich jeden einzelnen zu holen und zu sehen, was es mit diesem auf sich hat.“

Daher wurden die Chaos-Emeralds mit individuellen Fähigkeiten versehen, um die Spielerinnen und Spieler dazu zu animieren, wirklich alle der Edelsteine zu sammeln. Im Zuge des Interviews wurde auch verraten, welche Fähigkeiten sich mit den Chaos-Emeralds freischalten lassen.

Die Chaos-Emeralds und ihre Fähigkeiten in der Übersicht

Avatar (Blauer Smaragd) – Erzeugt Kopien des Charakters, um Feinde anzugreifen. Gut gegen Bosse.

Bullet (Roter Smaragd) – Schießt den Charakter in eine ausgewählte Richtung. Du kannst die Richtung während des Fluges ändern.

Water (Cyan Smaragd) – Klettere mühelos Wasserfälle hoch und reise unter Wasser. Funktioniert nicht so gut in Gebieten ohne Wasser.

Ivy (Grüner Smaragd) – Erzeugt Ranken, um unzugängliche Bereiche zu erklimmen und zu erreichen.

Vision (Lila Smaragd) – Verborgene Plattformen und Ringe werden sichtbar gemacht.

Slow (Gelber Smaragd) – Alles auf dem Bildschirm verlangsamt sich.

Extra (Weißer Smaragd) – Gewährt jedem Charakter eine zusätzliche Fähigkeit. Sonic erhält den Homing-Angriff; Knuckles kann zuschlagen; Tails verwendet den Tornado-Spin; und Amy hat den Hammerwurf.

Die Fähigkeiten der Chaos-Emeralds können laut den Entwicklern mit dem rechten Stick aktiviert werden. Allerdings gilt zu beachten, dass die Skills nach ihrem Einsatz zunächst wieder aufgeladen werden müssen. Dies geschieht an Checkpoints, mit denen die Levels des Plattformers in regelmäßigen Abständen versehen wurden.

„Sonic Superstars“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch in Entwicklung. Während Sega bisher nur von einem Release im Herbst dieses Jahres spricht, listeten mehrere Händler den Coop-Plattformer für eine Veröffentlichung am 17. Oktober 2023.

Quelle: GameInformer

