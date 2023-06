Sonic Superstars: Mehrere Händler nennen den Releasetermin des Coop-Plattformers

In der offiziellen Ankündigung von "Sonic Superstars" sprach Sega bisher nur davon, dass der kooperative Plattformer für eine Veröffentlichung im Herbst vorgesehen ist. Aktuell nennen allerdings gleich mehrere Händler einen möglichen Releasetermin.

Mit „Sonic Superstars“ kündigte der japanische Publisher Sega in diesem Monat einen neuen Ableger der beliebten Plattformer-Serie an, der klassische Gameplay-Elemente mit einer kooperativen Mehrspieler-Komponente kombiniert.

In der offiziellen Ankündigung von „Sonic Superstars“ war die Rede davon, dass das neue Abenteuer von Sonic und seinen Freunden für einen Release in diesem Herbst vorgesehen ist.

Während Sega bisher keinen konkreten Termin nannte, könnten aktuell gleich mehrere Händler die Ankündigung durch den Publisher vorweggenommen und den finalen Releasetermin des Coop-Plattformers genannt haben.

Wie aus den entsprechenden Produktbeschreibungen von Händlern wie GameStop oder Target hervorgeht, soll „Sonic Superstars“ am 17. Oktober 2023 erscheinen.

Sonic trifft auf namhafte Konkurrenz

Eine Bestätigung seitens Sega steht zwar noch aus, sollten sich die Angaben der Händler bewahrheiten, dann würde „Sonic Superstars“ jedoch mit allerlei namhaften Konkurrenten um die Gunst der Kunden buhlen. So erscheinen im Oktober 2023 unter anderem „Super Mario Bros. Wonder“, „Assassin’s Creed: Mirage“, „Marvel’s Spider-Man 2“, „Alan Wake 2“ oder die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“.

Laut der offiziellen Ankündigung dürfen wir uns in „Sonic Superstars“ auf ein Wiedersehen mit Sonic und seinen Freunden Amy, Knuckles und Tails freuen, die mit ganz neuen Fähigkeiten zurückkehren. Beim Coop-Modus, der es euch ermöglicht, die Abenteuer mit anderen Spielerinnen und Spielern zu erleben, wird es sich um die größte spielerische Neuerung des Plattformers handeln.

„Sonic und seine Freunde sind mit einem völlig neuen Look zurück! Begleiten Sie Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose auf einem Abenteuer, das ‚Klassik‘ auf ein neues Level hebt. Verbünde dich mit Freunden, meistere neue Kräfte der Chaos Emeralds und rase durch alle brandneuen Zonen, um Dr. Eggman (und Co.) zu besiegen“, hieß es in der Ankündigung weiter.

„Sonic Superstars“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Switch, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

