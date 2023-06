Sonic Superstars: Dieser Fan-Favorit bleibt leider außen vor

In diesem Monat kündigte Sega mit "Sonic Superstars" einen neuen Titel rund um den schnellsten Igel der Welt an. Wie Sonic Teams Yakashi Iizuka auf Nachfrage bestätigte, werden wir in dem Coop-Plattformer auf einen Fan-Favoriten verzichten müssen.

Auch die Verantwortlichen von Sega nutzten das große Eröffnungs-Event zum Summer Game Fest 2023 in diesem Monat, um einen neuen Titel anzukündigen: Den Multiplayer-Plattformer „Sonic Superstars“.

Im Interview mit den Kollegen von Shacknews beantwortete Sonic Teams Yakashi Iizuka verschiedene Fragen und bestätigte, dass die Entwickler Sonics Widersacher Shadow gerne zurückbringen würden. Bei „Sonic Superstars“ sollten wir allerdings nicht mit der Rückkehr von Shadow rechnen, da sich Sonic Team hier vor allem auf die klassischen Charaktere der Reihe konzentrieren möchte.

Gleichzeitig verwies Iizuka auf den Ende 2024 erscheinenden Kinofilm „Sonic the Hedgehog 3“, in dem Shadow einen Auftritt haben wird.

Shadow kein Bestandteil der klassischen Serie

„Leider ist Shadow nicht im Spiel. Das tut mir für alle Shadow-Fans leid“, so Iizuka. „Dies ist ein Spiel der klassischen Serie, also versteht bitte, dass Shadow nicht zur klassischen Serie gehört. Freut euch aber bitte auf Sonic 3. Ich denke, für diejenigen, die Sonic 2 gesehen haben, gab es nach dem Abspann eine schöne Enthüllung. Bleibt bei Sonic 3 dran und wisst, dass wir in Zukunft ein Spiel mit Shadow für all unsere Fans entwickeln möchten.“

Bei „Sonic Superstars“ handelt es sich um einen neuen Ableger der „Sonic“-Reihe, mit dem die Entwickler von Sonic Team zu den spielerischen Wurzeln zurückkehren möchten. Versprochen wird ein kooperativer 2D-Plattformer, in dem bekannte Charaktere wie Sonic, Tails oder Knuckles mit ganz neuen Fertigkeiten zurückkehren.

„Sonic und seine Freunde sind mit einem völlig neuen Look zurück! Begleiten Sie Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose auf einem Abenteuer, das ‚Klassik‘ auf ein neues Level hebt. Verbünde dich mit Freunden, meistere neue Kräfte der Chaos Emeralds und rase durch alle brandneuen Zonen, um Dr. Eggman (und Co.) zu besiegen“, hieß es in der offiziellen Ankündigung weiter.

„Sonic Superstars“ erscheint im Herbst 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

