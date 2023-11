Sonic: Segas Turbo-Igel soll Super Mario übertreffen

Osamu Ohasi ist Segas Leiter der zweiten Geschäftsabteilung, die unter anderem für das „Sonic“-Franchise zuständig ist. Jetzt wurde er kürzlich von Sega intern bezüglich Einstellungszwecken befragt.

Eine Frage dabei lautete jedoch, wie „Sonic“ in Zukunft weiterentwickelt werden soll. Seine Antwort: „Ganz einfach, ich möchte Mario übertreffen.“

Im Anschluss erklärte Ohasi, dass der blaue Igel einst entworfen wurde, um mit Super Mario zu konkurrieren. Sie wollen den weltberühmten Klempner einholen und übertreffen – ein Ziel, das der japanische Publisher bislang nicht erreicht hat.

„Wir wollen, dass Sonic in der ganzen Welt gespielt wird, auch in Japan, genau wie Mario, und wir wollen, dass der Film ein größerer Hit wird als Mario. Wir wollen auch eine Attraktion in den Universal Studios Japan bauen. Das ist mein Ziel als Sonic-Liebhaber“, erklärt Ohasi seine Pläne.

Super Mario weiterhin deutlich erfolgreicher

Ohai muss sich jedoch die höhere Beliebtheit von Mario eingestehen. Und bezüglich der Filme ist das Ergebnis sowieso eindeutig: „Sonic the Hedgehog“ war zwar ein voller Erfolg und spielte mehr als 400 Millionen US-Dollar ein. Wesentlich umsatzstärker war jedoch „der Super Mario Bros.“-Film, der es auf über eine Milliarde US-Dollar schaffte. Damit ist es der dritterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.

Die Qualität der „Super Mario“-Spiele ist zudem grundsätzlich höher als die der „Sonic“-Ableger. So schaffte es „Sonic Frontiers“ auf nur 71 und „Sonic Superstars“ auf 73 Metascore-Punkte. Demgegenüber stehen Produktionen wie „Super Mario Odyssey“ und „Super Mario Bros Wonder.“, die auf über 90 Punkte kamen.

Sonic ist wahrlich das Zugpferd von Sega. Beispielsweise im vorletzten Geschäftsjahr spülte der Turbo-Igel mit Abstand das meiste Geld in die Kassen des Publishers. Wie erfolgreich die Reihe ist, verdeutlichte zuletzt der oben erwähnte Ableger „Sonic Frontiers“. Hierbei handelt es sich um das erfolgreichste 3D-Sonic überhaupt. Um dem Videospielhelden mit der roten Mütze das Wasser zu reichen, muss Sega jedoch noch (mindestens) einen Zahn zulegen.

