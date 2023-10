Sonic: Neue Titel und mehr – Offenbar Pläne für das Jahr 2024 geleakt

Offenbar fand eine Powerpoint-Präsentation über die Zukunft der "Sonic"-Franchise den Weg in die Weiten des Internets. Wie aus der Präsentation hervorgeht, dürfen sich Fans der "Sonic"-Franchise im Jahr 2024 auf mehrere neue Projekte freuen.

Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns die ersten internationalen Testwertungen zum in der kommenden Woche erscheinenden Coop-Plattformer „Sonic Superstars“.

Ergänzend dazu wurde möglicherweise eine interne Powerpoint-Präsentation von Sega geleakt, in der ausführlich über den aktuellen Erfolg der „Sonic“-Franchise und die Zukunft der Marke gesprochen wird. Die besagte Präsentation stammt offenbar aus dem Juli 2023 und bezeichnet die „Sonic“-Reihe als eine der zehn erfolgreichsten Videospielserien, die rund um den Globus Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar generierte.

Weiter geht aus dem Dokument hervor, dass es sich bei Sonic gemessen an den Suchanfragen über Google um den beliebtesten Videospielcharakter Nordamerikas handelt. Während auf Google monatlich im Durchschnitt 1,1 Millionen Mal nach „Sonic“ gesucht wird, bringt es „Pac-Man“ auf 758.000 Suchabfragen monatlich. Auf dem dritten Platz landet Pikachu mit 635.000 Suchen pro Monat.

Geht es um die Fanbasis von „Sonic“, dann setzt sich diese laut Sega zu 56 Prozent aus männlichen Anhängern und 44 Prozent aus weiblichen Fans zusammen.

Sega plant offenbar mehrere neue Projekte

Auch auf die Zukunft der „Sonic“-Franchise wird in der Präsentation ausführlich eingegangen. Bereits bekannt ist, dass „Sonic the Hegdehog 3“ im Dezember 2024 seine Premiere in den Kinos feiern wird. Hinzukommt eine TV-Serie zu „Knuckles“, die Anfang 2024 exklusiv auf Paramount+ ausgestrahlt wird. Netflix-Abonnenten hingegen werden Anfang des nächsten Jahres mit der dritten Season von „Sonic Prime“ versorgt.

Doch wie sieht es mit neuen Spielen aus? Auch hier ist offenbar Nachschub geplant, der 2024 erscheint. Im Frühjahr 2024 wird laut der Präsentation ein neuer Mobile-Titel rund um die Abenteuer von Sonic veröffentlicht. Gefolgt von einem DLC zu „Sonic Superstars“ und einem komplett neuen Ableger der Hauptreihe, der für einen Release im Weihnachtsgeschäft 2024 vorgesehen ist.

Vorher soll noch ein nicht näher konkretisierter Prolog zu dem besagten Titel erscheinen. Spekuliert wird, dass wir es hier mit dem Nachfolger von „Sonic Frontier“ zu tun haben könnten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sega wollte sich zu der möglicherweise geleakten Roadmap bisher nicht äußern.

Weitere Meldungen zu Sonic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren