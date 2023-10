Sonic Frontiers: Hoher Schwierigkeitsgrad des „Final Horizon“-DLCs sorgt für Frust

In der vergangenen Woche spendierten die Entwickler von Sonic Team dem Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ den dritten und gleichzeitig finalen Gratis-DLC, der unter dem Namen „Final Horizon“ ins Rennen geschickt wurde.

Der besagte DLC brachte neben neuen spielbaren Helden wie Amy, Knuckles und Tails auch weitere Herausforderungen mit sich, die unter den Spielerinnen und Spielern aktuell für Frust sorgen. Zum einen wird kritisiert, dass sich die neuen Charaktere zum Teil nur widerwillig durch die Levels dirigieren lassen, während das Design der Herausforderungen schnell für unschöne Frusterlebnisse sorgen kann.

„Leider ist das neue Sonic Frontiers Story-Update 3 im Vergleich zum ursprünglichen Spiel eine große Enttäuschung. Die neuen Charaktere fühlen sich merkwürdig schwer zu steuern an, die Karte ist verwirrend, wenn man versucht, vier verschiedene Charaktere zu integrieren, und obendrein haben sie sich für einen großen Schwierigkeitsanstieg entschieden“, so ein Nutzer.

„Die neuen Sonic-Level schneiden leider nicht besser ab. Das gesamte Level-Design dieses DLCs fühlt sich an, als würde man ‚Nur nach oben‘ spielen, mit vielen Kletterpassagen und keinen Kontrollpunkten.“

Eine Reaktion auf die Kritik am niedrigen Schwierigkeitsgrad?

Doch nicht nur die Missionen mit den Kletterpassagen werden kritisiert. Auch die Kampfherausforderungen sorgten aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades dafür, dass Spielerinnen und Spieler frustriert die Segel strichen. Hier werden vor allem die Aufgaben auf der Stufe „Extrem“ angesprochen, die über keinerlei Checkpoints verfügen und bei denen bereits ein Fehler den virtuellen Tod nach sich zieht.

„Die fünfte Herausforderung des DLCs (die gegen alle Bosse) ist im Extrem-Modus buchstäblich unmöglich zu bewältigen. Das Spiel erfordert perfekte Abwehrmanöver und das Timing stimmt nie, egal wie oft ich es versuche. Aufgrund dessen verliere ich sofort bei jedem einzelnen Treffer, den ich einstecke“, führt ein Betroffener hierzu aus.

Spekuliert wird, dass die Entwickler von Sonic Team mit dem hohen Schwierigkeitsgrad des „Final Horizon“-DLCs auf die Kritik zum Hauptspiel reagiert haben könnten, dem oftmals vorgeworfen wurde, zu leicht ausgefallen zu sein.

„Normalerweise sage ich das nicht: Aber dies ist einer der Momente, in denen ich mir wünschte, die Entwickler hätten nicht auf alles gehört, was die Fans gesagt haben, und den DLC einfach auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad wie das Basisspiel erstellt“, ergänzte ein Nutzer und bat die Entwickler indirekt darum, beim Schwierigkeitsgrad noch einmal nachzubessern.

Wie sich Twitter und diversen Gaming-Foren entnehmen lässt, ging ein Teil der Spielerinnen und Spieler bereits dazu über, „Sonic Frontiers“ aufgrund des Schwierigkeitsgrades des „Final Horizon“-DLCs zu installieren. „Ich habe es bereits deinstalliert“, fasste ein Nutzer seine Erfahrung zusammen.

„Ich kann euch versichern, dass es nicht einfacher wird. Ich hatte keine Ahnung, dass dies eine Art sehr schwere Superherausforderung sein sollte. Ich wollte einfach nur das alternative Ende sehen und mich mit den anderen Charakteren herumschlagen.“

Sonic Team selbst wollte sich zur Kritik am finalen Gratis-DLC bisher nicht äußern.

