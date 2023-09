Devil May Cry: Erster Teaser zur Netflix-Animationsserie veröffentlicht

Devil May Cry:

Nach Jahren der Funkstille veröffentlichte Netflix heute ein erstes Teaser-Video zu seiner kommenden "Devil May Cry"-Animationsserie, die in Zusammenarbeit mit Adi Shankar, Capcom und Studio Mir entsteht.

"Devil May Cry" soll schon bald exklusiv bei Netflix starten.

Bereits 2018 wurde bekannt gegeben, dass „Castlevania“-Macher Adi Shankar („Dredd“) gemeinsam mit Netflix an einer neuen Animationsserie basierend auf Capcoms „Devil May Cry“-Franchise arbeitet. Heute wurde zur offiziellen Ankündigung ein erster Teaser veröffentlicht, der Dämonenjäger Dante in Aktion zeigt. Das circa 45 Sekunden lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Die kommende Zeichentrickserie wurde von Adi Shankar erschaffen, der auch als Executive Producer an der Show arbeiten und diese mit seinem Unternehmen Shankar Animation produzieren wird. Um die Animationen selbst kümmert sich derweil das renommierte südkoreanische Studio Mir, das für Netflix unter anderem die Videospiel-Adaption „DOTA: Dragon’s Blood“ verantwortete. Capcom wird ebenfalls an der neuen „DMC“-Serie beteiligt sein.

Devil May Cry startet „bald“ exklusiv bei Netflix

Langjährige Fans des weißhaarigen Halbdämons wissen natürlich, dass es sich bei der „bald“ bei Netflix startenden Animationsserie nicht um das erste Spin-off dieser Art handelt. 2007 wurde mit „Devil May Cry: The Animated Series“ eine 12 Episoden umfassende Anime-Serie veröffentlicht, die von Studio Madhouse („Death Note“) unter der Regie von Shin Itagaki in Kooperation mit Capcom produziert wurde. Zeitlich spielt die Show zwischen „DMC 1“ und „DMC 2“.

Ob die neue Serie ebenfalls ein Bestandteil des offiziellen Kanons der beliebten Actionspielreihe sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Generell sind Informationen zur Handlung der Zeichentrickshow gegenwärtig noch rar gesät. Sicher ist jedoch, dass neben Protagonist Dante ebenfalls dessen Partnerin Lady und sein Zwillingsbruder Vergil wichtige Rollen übernehmen sollen. Wie Shankar 2021 gegenüber IGN Japan erzählte, soll Staffel 1 acht Episoden umfassen.

Der Schöpfer der kommenden Animationsserie schwärmte dabei vor allem von der Zusammenarbeit mit Videospielentwickler Capcom, die für ihn „ein Traum“ gewesen sei. Alle Beteiligten wären bei diesem Projekt überaus enthusiastisch gewesen, unter anderem auch Hiroyuki Kobayashi, der Producer des ersten „Devil May Cry“-Games: „Kobayashi-san ist wunderbar“, führte Shankar in besagtem Interview aus.

Weitere Meldungen zu „Devil May Cry“:

Season 1 soll allerdings nur der Anfang sein. Tatsächlich seien insgesamt 5 Staffeln geplant, wobei über alle Seasons hinweg eine große Geschichte erzählt werden soll. Doch nicht nur das: Adi Shankar verriet darüber hinaus, dass im Laufe dieser Story ebenfalls ein Crossover mit der „Castlevania“-Animationsserie vorgesehen sei. Bei IGN sagte er: „[Devil May Cry] wird sich Castlevania in dem, was wir jetzt das Bootleg-Multiverse nennen, anschließen.“

Im selben Interview verriet Adi Shankar übrigens auch, warum er sich die Rechte an einer Serienumsetzung von Capcoms ikonischem Halbdämon gesichert hat. Dies habe er getan, damit „die Loser in Hollywood dies [Devil May Cry] nicht auch noch versauen.“

„Devil May Cry“ soll bald exklusiv bei Netflix starten. Ein genauer Starttermin ist noch unbekannt.

Devil May Cry: Official Announcement

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie gefällt euch der erste Teaser zur kommenden „Devil May Cry“-Netflix-Animationsserie?

Weitere Meldungen zu Devil May Cry.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren