Devil May Cry 5: Nächster Verkaufsmeilenstein erreicht

Devil May Cry 5:

Die nächste Million wurde geknackt: Über Twitter haben die Verantwortlichen von "Devil May Cry" die aktuelle Verkaufszahl des fünften Hauptablegers bekanntgegeben.

"Devil May Cry 5" ist weiterhin erfolgreich.

Sechs Millionen globale Verkäufe kann „Devil May Cry 5“ inzwischen vorweisen. Das haben die Verantwortlichen des teuflischen Actionspiels über Twitter verkündet.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Demnach konnte Capcom in den vergangenen sechs Monaten eine weitere Million an verkauften Einheiten verbuchen. Zuletzt berichteten wir im April, dass die Fünf-Millionen-Marke durchbrochen wurde. Bis Ende 2021 hatte sich das Action-Adventure mit Dante 4,8 Millionen Mal verkauft. Somit verkauft sich „Devil May Cry 5“ auch dreieinhalb Jahre nach der Erstveröffentlichung hervorragend.

Die im November 2020 herausgebrachte Special Edition hat dabei sicherlich einen großen Anteil geleistet. Hier sind nicht nur technische Verbesserungen wie Raytracing, sondern auch der Turbomodus und Vergil als spielbarer Charakter enthalten.

Kommt ein Nachfolger?

Angesichts des großen Erfolges ist ein Nachfolger wohl nur eine Frage der Zeit. Schon vor dem Release der zuvor erwähnten Special Edition berichtete Dusk Golem: „Devil May Cry“ soll in Zukunft eine der Kernmarken bleiben. Weil der „Son of Sparda“-Handlungsstrang jedoch mit dem fünften Teil abgeschlossen wurde, erwartet euch vermutlich eine Neuausrichtung der Reihe.

Related Posts

Nach über 20 Jahren kommt die „Devil May Cry“-Reihe auf fünf Hauptableger, ein Reboot und eine HD-Kollektion. Zu einem unbekannten Zeitpunkt gesellt sich eine Anime-Serie dazu, die mehrere Staffeln erhalten soll. Worum es hier gehen wird, ist noch unbekannt. Wichtige Charaktere wie Dante, Vergil und Lady werden aber definitiv mitmischen.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren