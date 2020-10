Devil May Cry 6: Actiongame-Fortsetzung noch Jahre entfernt? – Gerücht

Nach der erfolgreichen Rückkehr von "Devil May Cry" will Capcom wohl auch in Zukunft auf die Reihe setzen. Fans dürfen also in den kommenden Jahren mit einem sechsten Teil rechnen.

"Devil May Cry 5" erscheint bald auch für die PlayStation 5.

Anfang des vergangenen Jahres feierte Dämonenjäger Dante mit „Devil May Cry 5“ ein fulminantes Comeback. Das Hack’n’Slay-Game konnte sowohl die Fachpresse überzeugen als auch die Fans ins Boot holen. Mit bis heute über 3,7 Millionen verkauften Einheiten ist eine Fortsetzung von Capcoms Action-Saga eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ausgehend von aktuellen Gerüchten soll ein „Devil May Cry 6“ auch tatsächlich erscheinen.

„Devil May Cry 6“ erst in mehreren Jahren?

Der für gewöhnlich bei Capcom-Spielen gut informierte Insider Dusk Golem (via Comic Book) schrieb bereits vor zwei Wochen via Twitter über die Fortführung der „Devil May Cry“-Reihe. Tatsächlich sei laut seinen Informationen ein sechster Teil real. Entsprechend will Capcom, das „DMC“ weiterhin als eine Haupt-Marke des Unternehmens betrachtet, auch in Zukunft auf die Actionspiel-Reihe setzen. Allerdings warnt er Fans der Serie, dass sie wohl noch „mehrere Jahre“ auf die Fortsetzung warten müssen, weshalb ein Release für PlayStation 5 und Xbox Series X wahrscheinlich erscheint.

Weitere Details nannte Dusk Golem in seinem Tweet jedoch nicht. Capcom selbst hielt sich bisher eher bedeckt, wenn es um die Fortführung der „Devil May Cry“-Geschichte ging. Da mit dem fünften Teil die „Son of Sparda“-Storyline jedoch endgültig abgeschlossen wurde, erwartet uns in Teil 6 wohl ein komplett neuer Handlungsstrang. Doch erstmal dürfte der Fokus der Verantwortlichen ohnehin auf „Devil May Cry 5 Special Edition“ liegen.

„Devil May Cry 5“ erscheint in überarbeiteter Form für PS5

Im Rahmen des jüngsten PlayStation 5-Showcase kündigte Capcom eine überarbeitete Fassung von „Devil May Cry 5“ an, die mit diversen technischen und spielerischen Verbesserungen sowie zusätzlichen Inhalten aufwarten wird. Geboten werden unter anderem Raytracing, eine höhere Bildwiederholungsrate und der aus den Vorgängern bekannte „Turbo-Modus“, der die Spielgeschwindigkeit um 20% erhöht. Darüber hinaus ist mit Dantes Bruder Vergil eine neue spielbare Figur in der Special Edition enthalten.

„Devil May Cry 5 Special Edition“ erscheint am 19. November 2020 in einer digitalen Version für PlayStation 5, Xbox Series X und den PC.

Wünscht ihr euch ein „Devil May Cry 6“?

