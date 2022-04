Devil May Cry 5: Verkaufszahlen erreichen neuen Meilenstein

"Devil May Cry 5" konnte viele Fans wieder mit der Spielereihe versöhnen, was nicht zuletzt die Verkaufszahlen des Actionspiels zeigen. Diese konnten nun einen neuen Meilenstein knacken.

Mit „Devil May Cry 5“ feierte die legendäre Actionspiel-Reihe vor drei Jahren ihr großes Comeback. Nach dem kontrovers aufgenommenen Reboot der Marke wurde der fünfte Hauptteil der Serie sowohl von Kritikern als auch Fans wieder positiv bewertet. Dies macht sich nicht zuletzt an den Verkaufszahlen des Titels bemerkbar, die nun einen neuen Meilenstein knacken konnten, wie Capcom über den offiziellen Twitter-Account enthüllte.

Mehr als fünf Millionen Einheiten wurden verkauft

Nachdem es Ende 2021 zuletzt hieß, das Spiel habe sich 4,8 Millionen Mal verkauft, geht aus dem aktuellen Bericht nun hervor, dass die Verkaufszahlen die Schwelle von weltweit 5 Millionen Einheiten überschritten haben. Es ist ein durchaus großer Erfolg für den Titel des japanischen Unternehmens, denn nach „Devil May Cry 4“ ist es erst der zweite Ableger des Franchise, der diesen Meilenstein erreichen konnte.

Unklar ist derweil, ob die Verkaufszahlen von „Devil May Cry 5 Special Edition“ Teil der besagten 5 Millionen Einheiten sind, oder ob sich Capcom einzig auf das Originalspiel bezieht, das im März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht wurde. So oder so ist es eine beachtliche Zahl, denn vom Action-Game scheinen weiterhin relativ zuverlässig 100.000 bis 200.000 Einheiten pro Quartal abgesetzt zu werden.

„Devil May Cry“ zählt zu den erfolgreichsten Videospiel-Marken aus dem Hause Capcom, von der seit ihrem Start im Jahr 2001 weltweit über 23 Millionen Einheiten verkauft werden konnten. Der erste Teil der Reihe rund um Dämonenjäger Dante, der darin den mächtigen Teufel Mundus zur Strecke bringen will, gilt als wegweisend für moderne Action-Games und hatte großen Einfluss auf nachfolgende Titel des Genres.

2019 erschien mit „Devil May Cry 5“ der bis heute jüngste Ableger des Franchise, der den sogenannten „Son of Sparda“-Handlungsstrang abschließt. Gut anderthalb Jahre später erschien mit „Devil May Cry 5 Special Edition“ eine spielerisch und technisch überarbeitete sowie inhaltlich erweiterte Neuauflage des Titels für PlayStation 5 und Xbox Series-Systeme. Für die PS5-Version des Actionspiels wurde jüngst ein VRR-Update bestätigt.

