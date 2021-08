Devil May Cry: Realistische Dante-Statue für 4.300 Dollar angekündigt

Die teurere Variante kommt mit zwei Köpfen daher.

„Devil May Cry“ feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Grund genug, dachten sich die Prime 1 Studios offenbar, um eine recht große und kostspielige Figur von Dante auf den Markt zu bringen. Verkauft wird sie in zwei Editions, die bis zu 4.299 Dollar kosten, was rund 3.640 Euro sind.

Die Statue ist Teil der Museum Masterline Serie und verfügt laut Hersteller über eine hochwertige Stoffkleidung, die der Kleidung im Spiel nachempfunden ist. Die kostspieligere Black Label Edition umfasst zusätzlich ein zweites Kopfteil aus Vollsilikon mit Kunsthaar. Der voraussichtliche Liefertermin liegt zwischen November 2022 und Februar 2023.

Vorbestellungen sind bereits möglich:

Zugeschickt wird den Bestellern nach dem Marktstart ein ordentliches Stück Dante. Die Figur ist 29,2 Kilogramm schwer und 109 Zentimeter hoch. Bewaffnet mit seinen bekannten Waffen wurde Dante bis hin zu seinen Bandagen und sogar seinem Henley-Hemd nachgebildet.

Die Jacke von Dante wird laut Beschreibung aus echtem Leder hergestellt und mit den Nähten versehen, die ihr aus dem Spiel gewohnt seid. Auch seine Hose verfügt über funktionale Nieten und Nähte sowie eine Gürtelschnalle aus echtem Metall. Zudem soll die Haut von Dante den gleichen Detailgrad aufweisen, mit einem realistischen Hautton und einer realistischen Textur samt Hautunreinheiten.

„Die Künstler von Prime 1 Studio haben keine Mühen gescheut, Dantes ikonische Pose aus Devil May Cry 5 im herrlichen Maßstab 1/2 zu reproduzieren. Dante ist 43 Zoll groß, trägt seinen typisch langen roten Mantel und ist mit seinen treuen Seitenwaffen Ebony & Ivory und seinem treuen Schwert Rebellion ausgestattet“, so die Macher in der Ankündigung.

