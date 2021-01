Devil May Cry 5: Neues Spiel von Hideaki Itsuno noch in weiter Ferne

Zuletzt arbeitete Hideaki Itsuno für Capcom vor allem an "Devil May Cry 5". Mittlerweile befindet sich sein neues Spiel in Arbeit, doch bis zur Ankündigung wird es wohl noch einige Zeit dauern.

"Devil May Cry 5 Special Edition" ist unter anderem für die PlayStation 5 erhältlich.

In den letzten Jahren werkelte Hideaki Itsuno für Capcom vor allem als Director an „Devil May Cry 5“, doch mittlerweile ist er mit einem neuen Projekt beschäftigt. Bis sich Fans auf weitere Informationen zu seinem neuesten Werk freuen dürfen, scheint es allerdings noch einige Zeit zu dauern, wie unter anderem DualShockers berichtet.

Nach DMC5: Arbeiten an Itsunos neuem Spiel laufen

Laut besagter Meldung postete Itsuno, der neben der „Devil May Cry“-Reihe in den vergangenen Jahren ebenfalls am Action-RPG „Dragon’s Dogma“ werkelte, auf seinem Twitter-Kanal kürzlich eine neue Nachricht mitsamt Bild. In seiner Mitteilung fragt er die Fans unter anderem, ob sie bereits „Devil May Cry 5 Special Edition“ gespielt hätten:

„Frohes neues Jahr! Habt ihr ‚DMC5 SE‘ gespielt? Falls ihr neue Konsolen bekommt, spielt es. Bis es soweit ist, übt mit dem Vergil-DLC. Das neue Projekt, an dem parallel dazu gearbeitet wird, ist auf dem richtigen Weg. Es ist noch ein weiter Weg, aber bleiben Sie dran für die Ankündigung!“

Auf besagtem Bild, das der „Devil May Cry 5“-Director teilte, ist neben Itsuno unter anderem auch Reuben Langdon zu sehen. Der Stuntman, Motion Capture-Schauspieler und Synchronsprecher leiht Dämonenjäger Dante in der englischen Version der Hack’n’Slay-Reihe seit „DMC3“ seine Stimme und arbeitet nun offensichtlich einmal mehr mit Hideaki Itsuno zusammen.

Womit der Capcom-Director derzeit genau beschäftigt ist und wann sein mysteriöses Projekt ungefähr erscheinen könnte, ist allerdings noch unklar. In der Vergangenheit hofften viele Spieler immer wieder auf ein „Dragon’s Dogma 2“.

