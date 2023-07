Borderlands: Termin des Kinofilms auf der SDCC angekündigt

Auch "Borderlands" kommt in die Kinos. Während im Zuge der San Diego Comic Con kein Trailer gezeigt wurde, steht der Termin fest. Ein weiteres Jahr müssen sich Fans gedulden.

Immer mehr Videospielmarken finden den Weg auf die große Leinwand oder zumindest als Serie auf den TV-Bildschirm. Erst gestern konnten wir einen Blick auf den zweiten Trailer zu „Gran Turismo“ werfen, während die äußerst erfolgreiche HBO-Serie „The Last of Us“ auf DVD und Blu-ray veröffentlicht wurde.

Doch nicht nur Sony ist mit der Verfilmung der eigenen Marken groß im Geschäft. Auch „Borderlands“ wird für die Kinoleinwand vorbereitet. Und inzwischen steht fest, wann die Zuschauer die Adaption der 2K-Reihe in Augenschein nehmen können.

So wird der „Borderlands“-Film am 9. August 2024 anlaufen. Der Termin wurde in dieser Woche auf der San Diego Comic Con angekündigt. Auf einen Trailer oder Bilder verzichteten die Macher allerdings.

Auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen

Eine kurze Zusammenfassung der Handlung: In „Borderlands“ wird Cate Blanchett in der Rolle von Lilith als Schatzsucherin zu sehen sein. Sie kehrt nach Pandora zurück, um die verschwundene Tochter von Atlas (Edgar Ramirez) zu finden. Dabei schließt sie sich mit Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis) und dem Roboter Claptrap, gespielt von Jack Black, zusammen.

„Diese ungewöhnlichen Helden müssen gegen außerirdische Monster und gefährliche Banditen kämpfen, um das verschwundene Mädchen zu finden und zu beschützen, das den Schlüssel zu unvorstellbarer Macht besitzen könnte. Das Schicksal des Universums könnte in ihren Händen liegen, aber sie kämpfen noch für etwas anderes: füreinander“, so die Beschreibung des Films.

Die bisher bekannten Schauspieler in der Übersicht:

Cate Blanchett als Lilith

Kevin Hart als Roland

Jack Black als Claptrap

Jamie Lee Curtis als Dr. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt als Tiny Tina

Florian Munteanu als Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez als Atlas

Bobby Lee als Larry

Olivier Richters als Krom

Janina Gavankar als Commander Knoxx

Gina Gershon als Mad Moxxi

Viel Material zur „Borderlands“-Verfilmung gibt es bisher nicht. Unter anderem konnte vor einiger Zeit ein kurzer Blick auf Claptrap und andere Charaktere geworfen werden. Zuletzt machte gar das Gerücht die Runde, dass der Film in der Produktionshölle festhängt. Da inzwischen der Termin feststeht, scheinen die Dinge wieder voranzugehen.

