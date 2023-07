Gran Turismo: Film-Trailer stimmt auf den Kinostart im August ein

Der Film basierend auf "Gran Turismo" nähert sich der Veröffentlichung. Im Vorfeld zeigt ein neuer Trailer, was Zuschauer in den Kinos erwarten können.

„Gran Turismo“ kommt in die Kinos. Wie sich die Rennspielmarke des Entwicklers Polyphony Digital auf der großen Leinwand schlagen wird, zeigt ein neuer Trailer, den Sony Pictures Entertainment heute in den Umlauf brachte.

Der unten eingebettete Clip hat eine Laufzeit von zweieinhalb Minuten, stellt die Charaktere vor und lässt ebenfalls einen Blick auf ein paar Rennszenen werfen, wobei es hin und wieder mit Effekten versehene Verbindungen zum namensgebenden Rennspiel gibt.

Im Video wird ebenfalls der Protagonist gezeigt, wie er mit dem Auto seines Vaters eine Spritztour macht. Und es wird klar, dass sein Vater sein Ziel, Rennfahrer zu werden, nicht gutheißt. Die Erfolge im Videospiel „Gran Turismo“ führen jedoch zur Aufnahme in die GT Academy, wo Spitzenspieler die Chance haben, einem echten Rennteam beizutreten und bei realen Events Profi zu werden.

Vom Außenseiter zum Profi-Rennfahrer

Der Film „Gran Turismo“ basiert letztendlich auf der wahren Geschichte eines Teams von Außenseitern, darunter ein Gamer aus der Arbeiterklasse (Archie Madekwe), ein gescheiterter ehemaliger Rennfahrer (David Harbour) und ein idealistischer Motorsportmanager (Orlando Bloom).

Gemeinsam sind sie bestrebt, es mit der größten Sportelite der Welt aufzunehmen. „Gran Turismo ist eine inspirierende, aufregende und actiongeladene Geschichte, die beweist, dass nichts unmöglich ist, wenn man von innen heraus motiviert ist“, versprechen die Macher.

Produziert wird „Gran Turismo“ von Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan und Dana Brunetti. Als Executive Producer treten Kazunori Yamauchi, Hermen Hulst, Jason Hall und Matthew Hirsch in Erscheinung.

„Gran Turismo“ ist eine von mehreren PlayStation-Verfilmungen und Serien. Gleichermaßen behandelt werden „Horizon Zero Dawn“, „God of War“, „Twisted Metal“ und „The Last of Us“, wobei die zuletzt genannte Marke von Naughty Dog in diesem Jahr erfolgreich als TV-Serie durchstarten konnte. Weitere Staffeln sind geplant und könnten ab 2025 zu sehen sein. Die erste Season ist seit heute auf Disk erhältlich.

Auch mit der Spielereihe geht es weiter. Nach wie vor wird der jüngste Teil „Gran Turismo 7“ mit monatlichen Updates unterstützt. Sie bringen in der Regel neue Fahrzeuge, Streckenvariationen und Herausforderungen in das Spiel.

Highlight des Jahres ist allerdings der Virtual Reality-Modus für das Headset PSVR2. Damit lässt sich nahezu das gesamte Spiel deutlich intensiver erleben. Eine Ausnahme bildet lediglich der Zwei-Spieler-Modus, der in der VR-Version von „Gran Turismo 7“ nicht unterstützt wird.

Zurück zum Film: In die Kinos kommen wird „Gran Turismo“ am 11. August 2023. Zuvor zeigt der folgende Clip, ob der Kauf eines Tickets lohnenswert sein könnte:

