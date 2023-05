Gran Turismo: Film-Trailer erscheint heute – Teaser schon jetzt verfügbar

"Gran Turismo" kommt in die Kinos. Und was Zuschauer dort erleben können, zeigt ein neuer Trailer. Freigeschaltet werden soll er im Laufe des heutigen Tages. Einen kleinen Teaser können sich Fans schon jetzt anschauen.

Während es an Content-Nachschub für „Gran Turismo 7“ nicht mangelt und das Rennspiel dank PlayStation VR2 inzwischen auch in der virtuellen Realität genossen werden kann, naht die Veröffentlichung einer Produktion, bei der Konsumenten ihre Controller und Lenkräder nicht in die Hand nehmen müssen: „Gran Turismo“ wird derzeit verfilmt.

Wie das Endresultat später in den Kinos aussehen wird, erfahren wir schon an heutigen 2. Mai 2023. Denn die Veröffentlichung eines Trailers ist geplant, der irgendwann in den kommenden Stunden zur Ansicht bereitstehen wird. Er soll einige Einblicke in die Geschichte des Dramas gewähren und ebenfalls zeigen, welchen Look der „Gran Turismo“-Film erhält.

Teaser bereits verfügbar

Einen kurzen Einblick gewährt bereits der folgende Teaser, mit dem der heutige Trailer zur Verfilmung von „Gran Turismo“ angekündigt wurde.

High speed brings higher stakes. 🚥 #GranTurismoMovie is the exhilarating true story of Jann Mardenborough, a gamer who became a real-life racecar driver. Exclusively in theaters August. TRAILER TOMORROW. pic.twitter.com/2dI93BJM6N — Gran Turismo (@granturismo) May 1, 2023

Bei der Produktion führt Neill Blomkamp – bekannt durch „District 9“ – Regie. In den Hauptrollen sind Orlando Bloom, Archie Madekwe und David Harbour zu sehen. Sie stehen im Mittelpunkt einer Handlung, die sich auf Jann Mardenborough, einen echten Rennfahrer, konzentriert. Er beginnt als Spieler in der GT-Akademie und arbeitet sich bis zum Profifahrer hoch.

Diese Karriere ist bemerkenswert, denn bis zu seinem Eintritt in die GT Academy war er nie im Motorsport aktiv. 2011 konnte sich Mardenborough gegen 90.000 Teilnehmer durchsetzen, nahm im Anschluss für Nissan am 24-Stunden-Rennen von Dubai teil und wurde Dritter. Später war er bei den 24 Stunden von Le Mans – LMP2, der British GT Championship, der Toyota Racing Series und anderen Veranstaltungen aktiv.

In die Kinos kommen wird der „Gran Turismo“-Film voraussichtlich am 11. August 2023. Sobald der vollständige Trailer folgt, erfahrt ihr es wie gewohnt auf PLAY3.DE.

„Gran Turismo“ ist nur eine von mehreren PlayStation-Verfilmungen und Serien. Ebenfalls bestätigt und zum Teil veröffentlicht wurden Produktionen zu „Horizon Zero Dawn“, „God of War“, „Twisted Metal“ und „The Last of Us“. Die zuletzt genannte TV-Serie lief vor einigen Monaten an. Dank des überwältigenden Erfolges sind weitere Staffeln geplant.

Das ist zur TV-Serie bisher bekannt:

Für „Gran Turismo 7“ gab es in der vergangenen Woche den neusten Content-Nachschub. Mit dabei waren einmal mehr zusätzliche Fahrzeuge, die sich Spieler in ihre Garagen holen können. Eine Übersicht über die Inhalte des dazugehörigen Updates 1.32 wartet hier auf interessierte Leser.

