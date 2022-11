Gran Turismo Film: Weitere Schauspieler der PlayStation-Verfilmung bekannt

Sony lässt an mehreren Filmen arbeiten, die auf bekannten Marken der PlayStation-Geschichte basieren. Darunter befindet sich ein Streifen, der die „Gran Turismo“-Reihe als Vorlage hat.

Während in den Spielen die Erlebnisse auf der Strecke in den Vordergrund rücken und eine signifikante Story nicht auf der Todo-Liste des Entwicklers Polyphony Digital stand, sollen Schauspieler der Verfilmung zu einer sehenswerten Erzählung verhelfen. Zum Wochenende wurden zwei weitere der engagierten Darsteller bestätigt.

Demnach werden Geri „Ginger Spice“ Halliwell-Horner und Djimon Hounsou im kommenden „Gran Turismo“-Film von Sony zu sehen sein.

Im kommenden Jahr auf der Leinwand

Vor allem die zuerst genannte Personalie hat einen interessanten Aspekt, wie The Hollywood Reporter, da die englische Sängerin und Songschreiberin, die in den 1990er Jahren als Ginger Spice, Mitglied der Girlgroup Spice Girls, berühmt wurde, in „Gran Turismo“ einen „sehr seltenen Auftritt auf der Leinwand“ hat. Allerdings ist das Spice-Girl mit Christian Horner, dem Teamchef des Formel-1-Teams von Red Bull, verheiratet, womit sich der Kreis zu schließen scheint.

Sonys Live-Action-Adaption von „Gran Turismo“ wurde Anfang des Jahres angekündigt und soll im August 2023 die Leinwand erobern. David Harbour (Stranger Things) gehörte zu den ersten bestätigten Mitgliedern der Besetzung. Er wird an der Seite von „District 9“- und „Elyisum“-Regisseur Neill Blomkamp, der das Projekt inszeniert, arbeiten.

Blomkamp wird auf Basis des Drehbuchs von Jason Hall („American Sniper“) und Zach Baylin („King Richard“) Regie führen. Der Film erzählt offenbar die Geschichte eines jugendlichen „Gran Turismo“-Spielers, dessen Spielfähigkeiten ihn auf den Weg zu einem professionellen Rennfahrer bringen.

Hounsou und Halliwell-Horner spielen die Eltern des Teenagers, während Josha Stradowski für die Rolle eines rivalisierenden Fahrers verpflichtet wurde, dessen Vater von Thomas Kretschman gespielt wird. Ebenfalls ist Daniel Puig mit dabei.

„Gran Turismo“ ist eine von mehreren PlayStation-Verfilmungen. Dazu gehören auch „Horizon Zero Dawn“, „God of War“, „Twisted Metal“ und „The Last of Us“, die zumindest für das Fernsehen geplant sind.

