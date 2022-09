Gran Turismo Film: Dreharbeiten starten diese Woche und 4 Schauspieler bekannt

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass "Gran Turismo" eine filmische Umsetzung erhält. Nun steht der Drehbeginn an. Zu diesem bevorstehenden Anlass wurden vier Schauspieler bekanntgegeben, worunter sich ein besonders prominenter Kandidat befindet.

Der geplante Film zu „Gran Turismo“ nimmt Gestalt an. In dieser Woche sollen in Ungarn die Dreharbeiten starten. Kurz bevor es losgeht, wurden ein paar Schauspieler bekanntgegeben.

Darsteller von Legolas und Will Turner dabei

Dadurch wissen wir nun: In den Hauptrollen werden der Amerikaner David Harbour und der Brite Archie Madekwe zu sehen sein. Zudem wird Orlando Bloom mitwirken, den die meisten von euch aus „Fluch der Karibik“ und „Der Herr der Ringe“ kennen dürften. Auch Darren Barnet wurde eine Rolle zugesichert, der in der Netflix-Serie „Noch nie in meinem Leben…“ mitspielte.

David Harbour kann mit seinen 47 Jahren auf eine langjährige Karriere zurückblicken. Er spielte in Kinofilmen wie „Black Widow“, „Suicide Squad“, „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ und „Krieg der Welten“ mit. Archie Madekwe hingegen ist ein aufstrebender Schauspieler, der zuletzt im Sci-Fi-Thriller „Voyagers“ eine Rolle hatte.

Im „Gran Turismo“-Film agiert Harbour als ehemaliger Rennfahrer, der Madekwe das Fahren beibringt. Orlando Blooms Rolle wird als hungriger Marketing-Manager beschrieben, der den Rennsport so gut wie möglich vermarkten will. Zuletzt haben wir Barnet als weiteren GT-Spieler, der vom aufstrebenden Konkurrenten wenig begeistert ist.

Zur Handlung waren vorher bereits ein paar Details bekannt. So soll der Werdegang eines jugendlichen Gran Turismo-Spielers erzählt werden, der mit seinen Fähigkeiten mehrere Nissan-Wettbewerbe gewinnt. Diese Erfolge ebnen ihm den Weg zu einer Karriere als Profi-Rennfahrer.

Es ist eine Geschichte, die auf wirklichen Ereignissen basiert. Anscheinend geht es um Jann Mardenborough, der nach dem Gewinn der GT Academy-Reality-Show zum Rennfahrer wurde. Unter anderem nahm er an der Europäischen Formel-3-Meisterschaft teil.

Als Drehbuchautoren sind Jason Hall und Zach Baylin am Werk. Der Erstgenannte bekam für das Drehbuch zu „American Sniper“ eine Nominierung bei der Oscarverleihung 2015. Von PlayStation Productions sind einmal mehr Asad Qizilbash und Carter Swan vertreten. Die Regie übernimmt wiederum Neill Blomkamp, bekannt für Science-Fiction-Filme wie „District 9“ und „Elysium“.

Voraussichtlich kommt der Film am 11. August nächsten Jahres auf die Leinwand.

