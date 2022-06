Gran Turismo: Termin des Films offenbar bekannt

Sony ist nicht nur in der Videospielindustrie äußerst erfolgreich. Auch im Bereich der Filme gehört das Unternehmen zu den Schwergewichten. Und seit einigen Jahren sind die Japaner bestrebt, beide Sparten gewissermaßen miteinander zu verschmelzen. Denn immer mehr Filme, die auf Videospielmarken basieren, entstehen.

Auch „Gran Turismo“ wird verfilmt. Nachdem von einer solchen Produktion schon vor Jahren zu hören war, scheinen die Dinge voranzuschreiten. Deadline berichtet gar, dass der finale Starttermin des Streifens feststeht. Am 11. August 2023 soll die Videospieladapation veröffentlicht werden. Regie führt Neill Blomkamp, der zuvor unter anderem „District 9“ und „Elysium“ hervorbrachte.

Erlebt die Karriere vom Videospieler zum Profirennfahrer

Aus dem neuen Bericht geht ebenfalls hervor, dass die Handlung des Films „die ultimative Wunscherfüllungsgeschichte eines jugendlichen Gran Turismo-Spielers“ ist, dessen Spielfähigkeiten zum Gewinn einer Reihe von Nissan-Wettbewerben führen und letztendlich eine Karriere zum professionellen Rennfahrer ermöglichen.

Deadline berichtet ebenfalls davon, dass Jason Hall als Drehbuchautor sowie Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions als Produzenten gewonnen werden konnten. Erste Einblicke in die Produktion werden wir wohl erst im kommenden Jahr erhalten.

„Gran Turismo“ ist längst nicht die einzige Marke, die Sony in die Kinos hievt. Vor einigen Monaten ging die Verfilmung von „Uncharted“ an den Start, die an den Kinokassen zu einem Erfolg wurde. Auch „The Last of Us“ wird als Serie umgesetzt. Erst kürzlich konnte ein erneuter Blick auf die beiden Hauptfiguren geworfen werden. Eine „Twisted Metal“-Serie ist in Planung und über eine „God of War“-Fernsehserie wurde ebenfalls spekuliert.

Es sieht also danach aus, dass PlayStation Productions in den kommenden Jahren viel zu tun haben wird. Die Produktionsfirma wurde gegründet, um die wichtigsten Marken der Spielesparte auf ein neues Medium auszuweiten. Vor allem aus „Destiny“ könnte ein längerfristiges Filmuniversum werden. Der zuständige Entwickler Bungie wurde auch mit der Absicht übernommen, die Franchises in Filme zu verwandeln.

Welche PlayStation-Marke bzw. welchen Charakter möchtet ihr als nächstes im Kino oder auf dem TV-Bildschirm sehen?

