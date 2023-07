The Last of Us Staffel 1: DVD, Blu-ray und 4K UHD ab sofort erhältlich

The Last of Us Staffel 1:

Die erste Staffel von "The Last of Us" kann auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray gekauft werden. Dafür werden mindestens 26,99 Euro fällig.

Die HBO-Serie „The Last of Us“ konnte in den vergangenen Monaten große Erfolge feiern. Zunächst verfügbar war das Abenteuer rund um Joel und Ellie bisher aber nur über Streamingangebote. Das hat sich inzwischen geändert.

So landete die erste Staffel von „The Last of Us“ auf Disk gepresst bei verschiedenen Händlern, darunter Amazon. Kunden haben die Qual der Wahl und können sich zwischen DVDs, Blu-rays und 4K-UHD wählen. Die Preise unterscheiden sich entsprechend.

Während die DVD-Veröffentlichung (4 Disks) für 26,99 Euro zu haben ist, kostet die „The Last of Us“-Serie auf Blu-ray 34,99 Euro. Für die 4K-Version werden 44,99 Euro fällig.

The Last of Us-Serie bei Amazon*:

Ebenfalls kann die erste Staffel von „The Last of Us“ weiterhin via Prime Video angeschaut werden. Hier werden mindestens 21,99 Euro* fällig. Insgesamt bringt es die Serie auf eine Laufzeit von fast neun Stunden.

Weitere Seasons folgen

„The Last of Us“ war Anfang des Jahres ein riesiger Erfolg und gehört mit über 20 Nominierungen zu den Favoriten der Emmys 2023. Im Mai dieses Jahres kam wiederum die Meldung auf, dass die Serie im Durchschnitt 32 Millionen Zuschauer pro Folge anziehen konnte.

Basierend auf dem Erfolg der ersten Staffel sind weitere Veröffentlichungen geplant. Der Showrunner Craig Mazin betonte bereits, dass sich die Fortsetzung, die auf „The Last of Us Part 2“ basieren wird, über zwei Seasons erstreckt. Ebenfalls können die Zuschauer Rückblenden erwarten.

Offen ist jedoch, wann genau die zweite Staffel an den Start gehen wird, da die Arbeiten kürzlich aufgrund des Autorenstreiks zum Erliegen gebracht wurden. Mazin zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass das geplante Debüt im Jahr 2025 noch eingehalten werden könne.

Das könnte euch ebenfalls zu The Last of Us interessieren:

Auch mit der Spielereihe dürfte es irgendwann weitergehen. Doch beim nächsten großen Projekt von Naughty Dog handelt es sich nicht um „The Last of Us 3“, wie der Co-Schöpfers Neil Druckmann im vergangenen März andeutete.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren