The Last of Us 3: Ist nicht das nächste große Spiel von Naughty Dog

The Last of Us 3:

Irgendwann in den kommenden Jahren wird Naughty Dog wahrscheinlich "The Last of Us 3" in Angriff nehmen. Das nächste große Spiel neben dem Multiplayer-Part von "The Last of Us" ist allerdings ein anderes Projekt.

Nach dem Erfolg der ersten beiden „The Last of Us“-Spiele und dem Durchmarsch der gleichnamigen TV-Serie stellt sich durchaus die Frage, wann Naughty Dog einen dritten Teil in Angriff nehmen wird. Doch allzu bald sollten Fans nicht damit rechnen, wie eine Aussage des Co-Schöpfers Neil Druckmann verdeutlicht.

Während Druckmann in einem Gespräch mit Kinda Funny nicht viel über das neuste Projekt sagen konnte, betonte er, dass man das Studio in mehrere Teams aufgeteilt habe, von denen eines am eigenständigen Multiplayer-Spiel auf Basis von „The Last of Us“ arbeitet und das andere an einem noch unangekündigten Projekt, bei dem es sich offensichtlich nicht um „The Last of Us Part 3“ handelt.

Naughty Dog muss keine Fortsetzungen machen

Gegenüber Kinda Funny erklärte Druckmann ebenfalls, dass Naughty Dog in einer Position sei, in der man sich nicht dazu verpflichten muss, Fortsetzungen zu machen, sodass das Studio mehrere Spiele in Betracht ziehen und das auswählen konnte, was am attraktivsten klang.

„Ich weiß, dass die Fans wirklich The Last of Us Part 3 wollen. Ich höre ständig davon. Ich kann nur sagen, dass wir bereits an unserem nächsten Projekt arbeiten. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchlaufen haben. Wir haben viele verschiedene Dinge in Betracht gezogen und uns für das entschieden, was uns am meisten begeistert hat“, so Druckmann.

Das heißt natürlich nicht, dass „The Last of Us Part 3“ völlig vom Tisch ist. Aber neben den Arbeiten am Multiplayer-Spiel hatte das Studio offenbar nicht die Absicht, parallel ein weiteres „The Last of Us“ zu erschaffen.

Ohnehin scheint es für die Marke langfristige Pläne zu geben. Erst kürzlich erklärte der Showrunner Craig Mazin, dass die Geschichte von „The Last of Us Part 2“ nicht nur in einer Staffel der TV-Serie erzählt wird, was bedeutet, dass über zwei oder vielleicht auch drei Jahre hinweg neue Episoden gesichert sind, sodass zumindest in Hinblick auf die TV-Serie reichlich Zeit für ein neues Videospiel bleibt.

Wann genau der Multiplayer-Part von „The Last of Us“ veröffentlicht werden soll, ist weiterhin offen. Erst jüngst sickerte aber durch, dass es es wohl ein Cross-Gen-Titel wird.

