Borderlands: Film steckt aktuellen Berichten zufolge in der Produktionshölle fest

Im Prinzip war bei der 2015 angekündigten Verfilmung der „Borderlands“-Reihe alles für eine gelungene Videospieladaption angerichtet. Es gab eine unterhaltsame Vorlage, für die Produktion konnten klangvolle Namen gewonnen werden und auch bei den Darstellern warten mit Jack Black als Clap-Trap oder Jamie Lee Curtis in der Rolle von Dr. Patricia Tannis alte Bekannte.

Nachdem die Dreharbeiten bereits im Juni 2021 abgeschlossen wurden, war Anfang des Jahres von einem zweiwöchigen Nachdreh die Rede. Anschließend wurde es wieder recht still um den „Borderlands“-Film. Offenbar aus gutem Grund, wie „World of Reel“ berichtet. Wie das Magazin angibt, soll sich die Verfilmung aktuell nämlich nicht nur in der sogenannten Postproduktionshölle befinden.

Darüber hinaus wurde über die Website der „Writer’s Guild of America“ bestätigt, dass sich der Co-Autor Craig Mazin („The Last of Us“) dazu entschloss, seinen Namen aus dem Projekt entfernen zu lassen und beim „Borderlands“-Film auf sein Schreibpseudonym Joe Crombie zu setzen. Ein Schritt, der sicherlich nicht unternommen wird, wenn man das Gefühl hat, an einem möglichen Oscar-Kandidaten gearbeitet zu haben.

In welchem Zustand befindet sich der Film?

Spekuliert wird, dass es Mazin darum gehen könnte, sich von der „Borderlands“-Verfilmung zu distanzieren. Ebenfalls auffällig ist laut „World of Reel“ die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren gleich zehn Autoren an dem Projekt arbeiteten – darunter Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Chris Bremner, Gary Ross und Sam Levinson.

Ein erstaunlich hoher Wert, da ein Großteil der Handlung aus der erfolgreichen Videospielvorlage übernommen werden kann. Dies könnte laut „World of Reel“ darauf hindeuten, dass die Verantwortlichen hinter der Verfilmung mit dem bisherigen Endergebnis nicht zufrieden sind.

Dafür würde auch die Tatsache sprechen, dass im Januar 2023 ein zweiwöchiger Nachdreh angekündigt wurde. Auch das konsequente Schweigen von offizieller Seite sowie die Tatsache, dass wir bisher keine Szenen aus dem Film zu sehen bekamen, dürfte „Borderlands“-Fans skeptisch stimmen.

Wann im Endeffekt mit dem Kinostart von „Borderlands“ zu rechnen ist, steht aufgrund der Entwicklung der letzten Monate weiter in den Sternen.

