Borderlands der Film: Die Dreharbeiten wurden abgeschlossen

Seit einiger Zeit arbeiten Gearbox Software, Take-Two Interactive und Lionsgate an einer Verfilmung des Loot-Shooters „Borderlands“. Nun haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass man die Dreharbeiten abgeschlossen hat. Somit kann man sich mit der Post-Production beschäftigen, die in der Regel auch noch mehrere Monate andauert. Deshalb hat der Film auch noch keinen konkreten Termin für den Kinostart erhalten.

Die Verantwortlichen ließen sich bei der Verfilmung nicht lange bitten und investierten auch in einen beeindruckenden Cast. Unter anderem werden Fans die Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett als Lilith, die Golden Globe-Gewinnerin Jamie Lee Curtis als Tannis, den Musiker und Schauspieler Jack Black als Claptrap, den Comedian Kevin Hart als Roland und die Jung-Darstellerin Ariana Greenblatt als Tiny Tina in Aktion erleben.

Des Weiteren sind auch Edgar Ramirez, Florian Munteanu, Janina Gavankar, Olivier Richters, Haley Bennett, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond und Bobby Lee an dem Film beteiligt. Bisher haben die Verantwortlichen noch keine Details zu der Handlung des Kinofilms verraten.

Allerdings wird man eine Menge makabren Humor erwarten dürfen, wie man ihn auch aus der Videospielvorlage kennt. Sobald weitere Informationen zum Kinofilm enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Claptrap rolling in hot with news from the set of the @BorderlandsFilm!

Filming for the #BorderlandsMovie has wrapped! pic.twitter.com/5AbV5ydk82

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) June 22, 2021