The Division: Film zum Multiplayer-Game wohl auf Eis gelegt

Die Verfilmung des Multiplayer-Games "Tom Clancy's The Division" kommt nicht so recht in Fahrt. Mittlerweile soll die Produktion der Videospiel-Adaption auf Eis gelegt worden sein, wie eine der Macherinnen jüngst verriet.

Die Verfilmung von "Tom Clancy's The Division" soll exklusiv bei Netflix starten.

Bereits vor geraumer Zeit wurde eine Film basierend auf Ubisofts Multiplayer-Game „Tom Clancy’s The Division“ angekündigt. Nachdem später bestätigt wurde, die Videospiel-Adaption solle exklusiv bei Netflix veröffentlicht werden, wurde es wieder still um die Produktion. Nun sprach Produzentin Kelly McCormick („Bullet Train“) in einem Interview gegenüber den Kollegen von DiscussingFilm über die Produktion und verriet, diese sei wohl auf Eis gelegt worden.

Arbeiten am The Division-Film fühlten sich wegen Pandemie zu real an

Die Co-Gründerin der Firma 87North Productions sprach vor allem über aktuelle Werke des Unternehmens, genauer die Actionfilme „Bullet Train“ und „Violent Night“. Darüber hinaus ging es auch noch um den „The Division“-Film, an dem sie ebenfalls mitwirkte. Zu diesem sagte sie, dass sie und ihre Firma inzwischen nicht mehr an der Videospiel-Verfilmung beteiligt seien. Die Gründe hierfür würden vor allem im Ausbruch der COVID-19-Pandemie begründet liegen.

„Um ehrlich zu sein, als COVID aufkam, haben wir den Film The Division verlassen, weil wir das Gefühl hatten, dass es sich um eine Dokumentation handeln würde. Sie wissen schon, in dem Sinne, dass die Geschichte von diesem Ausbruch handelt, der in Echtzeit stattfindet, von den Gefahren, die auftreten, und von der Angst, die dadurch entsteht.“

Anschließend ergänzt McCormick, aufgrund dieser sehr realen Entwicklungen hätten die Arbeiten am Film „keinen Spaß“ mehr gemacht. Letztendlich hätte ihr Unternehmen die Arbeiten am Werk aufgegeben, „weil wir von COVID vertrieben wurden.“

Dennoch schließt die Filmproduzentin nicht aus, irgendwann zum „The Division“-Film zurückzukehren: „Ich glaube, wir könnten die Liebe dafür wiederfinden.“ Es sei in ihren Augen noch immer ein sehr spannendes Unterfangen und die Möglichkeit, ein postapokalyptisches Szenario dieser Art durch die Augen eines Agententeams zu erkunden, sei „wirklich erstaunlich“.

Auf den gegenwärtigen Zustand der Produktion angesprochen entgegnete Kelly McCormick am Ende des Interviews, sie habe gehört, „dass das Projekt auf Eis gelegt wurde“. Allerdings sei sie sich nicht sicher, ob dies wirklich stimmen würde. Zuletzt erklärte Regisseur Rawson Marshall Thurber („Red Notice“) noch in einem Interview, dass die Arbeiten am Drehbuch der „The Division“-Verfilmung abgeschlossen seien. Seitdem kann natürlich viel passiert sein.

Netflix oder Ubisoft haben sich bisher nicht zum gegenwärtigen Stand der Videospiel-Adaption geäußert, weshalb weiterhin unklar ist, ob und wann die Produktion noch einmal Fahrt aufnehmen könnte. Mit Jake Gyllenhaal („Prisoners“) und Jessica Chastain („Zero Dark Thirty“) wurden bereits die beiden Hauptdarsteller des Projekts bestätigt. Gegenwärtig hat der „The Division“-Film keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.

