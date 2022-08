The Division 2: Roadmaps der Seasons 10 & 11 veröffentlicht

The Division 2:

Bis zum Jahresende wird der Rollenspiel-Shooter "The Division 2" mit weiteren Inhalten versorgt. Auf der Streaming-Plattform Twitch gingen die Entwickler von Ubisoft Massive in einem kurzen Stream auf die Inhalte der zehnten und elften Season ein.

"The Division 2" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie Ubisoft und die Entwickler von Ubisoft Massive vor einigen Wochen noch einmal versicherten, wird das Action-Rollenspiel „The Division 2“ auch weiterhin mit neuen Seasons und entsprechenden Updates unterstützt.

Um euch einen Eindruck von den Inhalten zu vermitteln, die euch in den kommenden Wochen und Monaten ins Haus stehen, veröffentlichte Ubisoft Massive am Wochenende die Roadmaps zur zehnten und elften Season. Die zehnte Season, die ursprünglich für einen Launch in diesem Monat vorgesehen war, startet laut dem Studio nun im Laufe des Monats September.

Zu den Inhalten, die im Rahmen der zehnten Season geboten werden, gehören eine neue Manhunt, frische Waffen, neue Ausrüstung, exklusive legendäre Strongholds und nicht näher konkretisierte allgemeine Verbesserungen.

Season 11 startet ebenfalls noch 2022

Ebenfalls noch 2022 wird die elfte Season von „The Division 2“ starten. Derzeit gehen die Entwickler von Ubisoft Massive von einem Start im Dezember dieses Jahres aus. Die gebotenen Inhalte gleichen denen der zehnten Season und umfassen neue Ausrüstungs-, Waffen- und Bekleidungsgegenstände sowie eine weitere neue Manhunt sowie einen neuen PvE-Spielmodus.

Auf den PvE-Modus möchte Ubisoft Massive zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Weitere Details und offizielle Aussagen zu den Inhalten der zehnten und elften Season wurden im Rahmen eines kurzen Livestreams vorgestellt, den ihr auf Twitch anschauen beziehungsweise nachholen könnt.

„The Division 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und den Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

