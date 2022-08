Beyond Good & Evil 2: Blizzard-Veteranin heuert bei Ubisoft Montpellier an

Wie bekannt gegeben wurde, heuerte Sarah Arellano bei Ubisoft Montpellier an und wird dort das "Beyond Good & Evil 2"-Team verstärken. In der Vergangenheit arbeitete Arellano unter anderem bei Volition Inc. und Blizzard Entertainment.

Wie der bekannte und für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson vor wenigen Tagen berichtete, liefen kürzlich die externen Playtests zu „Beyond Good & Evil 2“ an.

Dies könnte darauf hindeuten, dass uns im Laufe der kommenden Monate endlich neue Details zum Langzeitprojekt von Ubisoft Montpellier ins Haus stehen werden. Während die Entwickler zu diesem Thema weiter schweigen, wurde nun bestätigt, dass sich das Team von Ubisoft Montpellier über prominente Verstärkung freuen darf.

So kündigte die Branchen-Veteranin Sarah Arellano ihren Wechsel zu dem französischen Studio an, wo sie an „Beyond Good & Evil 2“ arbeiten wird.

Eine Vergangenheit bei Blizzard und Volition

Wie es weiter heißt, wird Alellano zukünftig als Lead-Writerin hinter „Beyond Good & Evil 2“ fungieren und das Team von Ubisoft Montpellier mit ihrer Erfahrung unterstützen. In der Vergangenheit arbeitete Alellano unter anderem bei den „Saints Row“-Machern von Volition Inc. oder wirkte bei Blizzard Entertainment als Narrative-Designerin am Online-Rollenspiel-Dauerbrenner „World of Warcraft“ mit.

Wann mit dem Release von „Beyond Good & Evil 2“ zu rechnen ist, steht nach wie vor in den Sternen. Da Ubisoft im Februar dieses Jahres einräumte, dass sich das ambitionierte Science-Fiction-Projekt nach wie vor in der Pre-Production-Phase befindet, sollten wir laut Experten frühestens im Jahr 2024 mit dem Release rechnen.

Als sicher gilt hingegen, dass „Beyond Good & Evil 2“ nur noch für den PC und die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, während die mittlerweile betagte Hardware der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One nicht mehr berücksichtigt wird.

It’s my turn to do the thing pic.twitter.com/gS87kZn7UT — Sarah Arellano (@TheSugarVenom) August 3, 2022

