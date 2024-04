Fallout: TV-Serie zeigt Detail, das Fans noch nie zu Gesicht bekamen

„Krieg. Krieg bleibt immer gleich.“ Diese Worte dürften den Fans der „Fallout“-Reihe bekannt vorkommen. Die verschiedenen Teile der beliebten Rollenspiel-Serie spielen in einer alternativen Zeitlinie der Erde. Durch ein katastrophales Ereignis wurde am 23. Oktober 2077 ein totaler thermonuklearer Krieg zwischen den USA und China ausgelöst.

Die Spieler setzen allerdings immer einige Jahre nach der Katastrophe an. Der Krieg wird normalerweise nie gezeigt. Das ändert aber nun die bald startende TV-Adaption von Amazon.

TV-Serie bleibt den Spielen in fast allen Aspekten treu

In einem Interview sprach Bethesdas Todd Howard kürzlich über die „Fallout“-Serie, die bereits ein paar Stunden früher an den Start gehen wird, als ursprünglich geplant. Howard hat die Entwicklung der „Fallout“-Spiele von Bethesda seit „Fallout 3“ aus 2008 geleitet. Der Verantwortliche ist der Meinung, dass die Serie dem Franchise in fast allen Belangen treu bleibt.

Howard und der Mitschöpfer Jonathan Nolan entschieden sich jedoch dazu, den Großen Krieg zu zeigen, der die Welt an den Rand des Abgrunds stürzte. Die Verantwortlichen hielten dies für eine Notwendigkeit, um „alte und neue Zuschauer in die Geschichte eintauchen zu lassen“.

„Die große [Veränderung] war die Erforschung der Vergangenheit“, so Todd Howard in dem Interview. „In unseren [Howards und Jonathan Nolans] ersten Gesprächen wussten wir, dass wir eine neue Geschichte erzählen wollten, die sich wie ein neues Kapitel der Fallout-Reihe anfühlt. Ähnlich wie bei den Spielen, wo jedes seine eigene Geografie und Geschichte hat, aber immer noch alle Merkmale der vorherigen Titel aufweist.“

Fans können einen Blick in die Vergangenheit werfen

Etwas, was die Schöpfer machen wollten, was sie in den Spielen bislang kaum tun konnten, war die Vergangenheit vor dem Atomkrieg zu zeigen. Unter anderem wird gezeigt, wie die USA aussahen, wie die Bedrohung durch die Atombombe aussah und was die Menschen im Falle eines Atomkriegs tun würden. Auch soll ein näherer Blick auf Vault-Tec geworfen werden.

Die „Fallout“-Serie läuft für europäische Zuschauer am 11. April 2024 auf Prime Video an. Los geht es nun aber nicht mehr um 9 Uhr morgens, sondern bereits um 3 Uhr in den Nacht.

Quelle: TechRadar

Weitere Meldungen zu fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren