Fallout TV-Serie: Es wäre verrückt, es nur den Fans Recht machen zu wollen, so Director Nolan

Kurz vor der Premiere der TV-Serie zu "Fallout" verlor Director Jonathan Nolan ein paar Worte über das Projekt. Laut Nolan wurde gar nicht erst versucht, es mit der TV-Serie nur den Fans Recht zu machen. Stattdessen soll eine Erfahrung geboten werden, die langjährige Anhänger wie Neulinge in der Welt von "Fallout" gleichermaßen begeistert.

Mit dem Endzeit-Abenteuer „Fallout“ findet im nächsten Monat eine weitere bekannte Videospielmarke den Weg in die Welt der TV-Serien. Wenige Wochen vor der Premiere ging Director Jonathan Nolan noch einmal auf die Arbeiten an der TV-Serie ein.

Wie die diversen Teaser und Trailer gezeigt haben, dürfen sich Fans der „Fallout“-Reihe auf allerlei Verweise auf die Videospiele freuen – darunter die Vaults, ikonische Waffen, die Ghouls oder die Stählerne Bruderschaft. Laut Nolan sollten wir allerdings nicht davon ausgehen, dass sich die TV-Serie zu „Fallout“ ausschließlich durch Elemente definiert, die sich an die Fans der Marke richten.

Stattdessen ging es den Verantwortlichen darum, mit der TV-Serie eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen. Dies schließt Zuschauerinnen und Zuschauer, die bisher nicht mit „Fallout“ in Berührung kamen, natürlich ein.

Nolan bezeichnet sich als großen Fan der Serie

„Ich denke nicht, dass man wirklich versuchen kann, die Fans von irgendetwas zufriedenzustellen“, so Nolan. „Oder irgendjemanden außer sich selbst. Ich denke, man muss hier versuchen, die Show zu machen, die man machen möchte, und darauf vertrauen, dass wir als Fans des Spiels die Teile finden würden, die für uns wesentlich waren… und versuchen, die beste Version davon zu machen.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs traf Nolan eine Aussage, die unter Fans für zusätzliches Vertrauen in die TV-Serie sorgen dürfte. Eigenen Angaben zufolge ist Nolan seit „Fallout 3“, das rund ein Jahr seines Lebens verschlang, ein großer Fan der Reihe.

Gleichzeitig wurde er bei den Arbeiten an der TV-Serie zu „Fallout“ massiv von Bethesda Softworks‘ Todd Howard unterstützt.

Story-Konzepte mussten wegen Fallout 5 entfernt werden

Howard wiederum war es, der in einem Interview kürzlich ein interessantes Detail zur TV-Serie verriet. Demnach mussten vereinzelte Elemente der Geschichte beziehungsweise entsprechende Konzepte von den Autoren wieder entfernt werden. Der Grund: Die besagten Elemente sollen erst in „Fallout 5“ berücksichtigt werden.

Die Premiere der TV-Serie zu „Fallout“ erfolgt am 12. April 2024. Genau wie die diversen Videospiele erzählt auch die TV-Serie eine Geschichte, die sich nahtlos in den Kanon der Reihe einfügen, jedoch eine in sich geschlossene Handlung bieten wird.

Somit müsst ihr keinen der Titel gespielt haben, um der Geschichte der TV-Serie folgen zu können.

T3

