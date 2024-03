Fallout: TV-Serie wird sich nach Fallout 5 anfühlen, so Produzent Nolan

Wenige Wochen vor der Premiere lieferte uns Produzent Jonathan Nolan weitere Details zur TV-Serie von "Fallout". Wie Nolan ausführte, profitierte sein Team bei den Arbeiten an der TV-Serie von einem hohen Maß an kreativer Freiheit.

Während die offizielle Ankündigung von „Fallout 5“ weiterhin auf sich warten lässt, wurde im Herbst bestätigt, dass die Premiere der TV-Serie zu „Fallout“ im April erfolgt.

Wenige Wochen vor dem Start lieferte uns der verantwortliche Produzent Jonathan Nolan weitere Details zur Umsetzung der TV-Serie. Im Interview mit Total Film verglich Nolan die „Fallout“-Reihe dabei mit der „Batman“-Franchise, die ebenfalls mit jedem Teil eine ganz neue Geschichte erzählt.

Dies räumt den Autoren und Verantwortlichen ein hohes Maß an kreativer Freiheit ein, um Geschichten zu erzählen, die sich zum Teil deutlich von den letzten Spielen oder Filmen unterscheiden. Dies führe im Fall von „Fallout“ dazu, dass sich die TV-Serie fast schon wie „Fallout 5“ anfühle.

Natürlich ohne die interaktiven Elemente, die wir von Videospielen gewohnt sind.

TV-Serie steht in enger Verbindung zu den Spielen

„Fallout ist in meiner Karriere dem am nächsten gekommen, was wir mit der Adaption von Batman gemacht haben. Wo es so viel Geschichtenerzählung im Batman-Universum gibt und dass es keine kanonische Version davon gibt. Also bist du frei, deine eigene zu erfinden“, führte Nolan aus Nolan.

„Jedes der Fallout-Spiele ist eine eigenständige Geschichte – unterschiedliche Stadt, unterschiedlicher Protagonist – innerhalb derselben Mythologie. Unsere Serie steht in Beziehung zu den Spielen, wie die Spiele zueinander stehen.“

„Es ist fast so, als hätten wir ein Fallout 5. Ich möchte nicht anmaßend klingen, aber es ist einfach eine nicht-interaktive Version davon, richtig?“

Die TV-Serie zu „Fallout“ startet am Freitag, den 12. April 2024 auf Amazon Prime. Bethesda Softworks‘ Todd Howard fungierte bei der Realisierung der TV-Serie als Executive Producer. Dadurch soll gewährleistet sein, dass die TV-Serie sowohl hinsichtlich der erzähltenGeschichten als auch der Atmosphäre dem entspricht, was die Fans von einer Serien-Adaption erwarten.

Gleichzeitig betonte Todd Howard in der Vergangenheit gleich mehrfach, dass die Geschichte der TV-Serie zum Kanon der „Fallout“-Reihe gehören wird.

„Wir betrachten das, was in der Show passiert, als Kanon“, so Howard im November 2023. „Das ist das Tolle daran, wenn jemand anderes deine Arbeit betrachtet und sie dann auf irgendeine Weise umsetzt.“

