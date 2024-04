Fallout: Mit diesem spannenden Element hebt sich die TV-Serie von den Spielen ab

In einem Interview sprach Bethesda Softworks' Todd Howard über die Arbeiten an der TV-Serie von "Fallout". Wie Howard ausführte, konnten die Autoren bei der Geschichte der TV-Serie ein Element umsetzen, das es den Spielen so nie gab.

In dieser Woche startete auf Amazon Prime die TV-Serie zu „Fallout“, die sowohl von der Community als auch den Kritikern recht positiv aufgenommen wurde.

Im Interview mit Tech Radar ging Todd Howard von Bethesda Softworks noch einmal auf die Umsetzung der TV-Serie ein. Wie Howard erklärte, hebt sich die TV-Serie mit einem stimmigen Element von den Videospielen ab. Im Detail geht es laut Howard um das Intro der Serie, in dem uns verdeutlicht wird, wie die Welt in einem thermonuklearen Krieg untergeht.

Diesbezüglich ergänzte Howard, dass die Entscheidung, den Krieg in der TV-Adaption recht drastisch darzustellen, eine Notwendigkeit war, um alte und neue Zuschauer in die Geschichte einzuführen, die die TV-Serie erzählt.

Erstmals wird auch die Vergangenheit beleuchtet

„Die große [Veränderung] war die Erkundung der Vergangenheit“, führte Howard aus. „In unseren [meinen und Jonathan Nolans] ersten Gesprächen wussten wir, dass wir eine neue Geschichte erzählen wollten, die sich wie ein neues Kapitel der Fallout-Serie anfühlt. Ähnlich wie bei den Spielen, bei denen jedes seine eigene Geografie und Geschichte hat, aber immer noch alle Merkmale der vorherigen Titel besitzt.“

„Wir beide wollten das auch mit der Show machen“, heißt es weiter. „Aber das, was wir in den Spielen nie tun konnten, war die Vergangenheit zu erkunden. Wie Jonah und alle anderen erforscht haben, wie die USA aussahen, was die Bedrohung durch die Atombombe war und was die Menschen tun würden, wenn ein Atomkrieg ausbricht, was die Rote Angst ist, wer Vault-Tec ist…“

„Sie haben all diese fabelhafte Geschichte und Überlieferungen zu Fallout gebracht. All diese Dinge beeinflussen dann die Charaktere der Gegenwart in der Show. Also war es für mich und alle bei Bethesda, die an Fallout gearbeitet haben, eine Freude zu denken ‚Oh, das ist wirklich frisch, aber es ist auch quintessentiell Fallout'“, ergänzte Howard.

Darsteller spricht von einer erschreckenden Darstellung

Cooper Howard-Darsteller-Walton Goggins kommentierte den Moment, in dem die Darsteller die Einführung zum ersten Mal zu Gesicht bekamen, wie folgt: „Die ersten sieben Minuten der Show mit Publikum zu sehen, war aufschlussreich, aber auch erschreckend“, verriet Goggins. „Jede Version von Trauma. Auf welcher Ebene auch immer, ist schwer zu erkennen.“

„Aber ich war so überrascht vom fertigen Produkt und zu sehen, wie emotional alle waren, mit denen ich es gesehen habe. Ich denke, da zeigt sich die Show von ihrer besten Seite – das ist sie.“ lustig, aber es gibt echte Konsequenzen für die beteiligten Personen“, so Goggins weiter.

Wie kürzlich durchsickerte, dürfte eine zweite Season der TV-Serie bereits unter Dach und Fach sein. Wie ein Bericht der California Film Commission andeutet, die das Projekt mit 25 Millionen US-Dollar fördert, finden die Dreharbeiten dieses Mal in Kalifornien statt.

Quelle: Tech Radar

