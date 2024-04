Fallout: Eine gelungene Serien-Adaption? Das sagen die internationalen Kritiker

In dieser Woche erscheint mit „Fallout“ eine weitere TV-Serie auf Basis eines bekannten Videospiels. Passend zur Premiere am Donnerstag Morgen unserer Zeit erreichten uns heute die Kritiken der internationalen Medien.

Die Reviews machen deutlich, dass sich an der TV-Serie bis zu einem gewissen Grad die Geister scheiden. Denn während es die TV-Serie zu „Fallout“ auf Rotten Tomatoes nach 36 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 92 Punkten bringt, sind es auf Metacritic 69 Punkte nach 18 Reviews. Zu den größten Stärken gehört laut den Kritikern die Art und Weise, wie die Welt von „Fallout“ in der TV-Serie umgesetzt wurde.

Darüber hinaus werden der bissige Humor, die spannende Geschichte und die glaubwürdigen Charaktere lobend hervorgehoben. Vereinzelte Kritik hingegen gab es für die Tatsache, dass die Geschichte ein wenig Zeit braucht, um in Schwung zu kommen. Auch mit dem Ende waren nicht alle Kritiker zufrieden.

Internationale Magazine mit Lob und Kritik

IGN vergibt neun von zehn Punkten und begründet die Wertung wie folgt: „Fallout ist eine helle und witzige Apokalypse voller düsterer Pointen und extremer Gewaltausbrüche und gehört zusammen mit The Last of Us zu den besten Spieladaptionen aller Zeiten. Die brillant konstruierten drei Hauptdarsteller durchlaufen geschickt verknüpfte Handlungsstränge, die zu einem fantastischen Finale führen.“

Vier von fünf Sternen hingegen gibt es von BBC: „Zuschauer, die die Spiele lieben, werden die Chance genießen, neue Aspekte des Fallout-Universums zu entdecken. Diejenigen, die sie noch nie gespielt haben, werden ein lebendiges, brutales Toben mit Anflügen absurder Komödie genießen, das in einer fesselnden, detailreichen Welt spielt.“

Deutlich kritischer liest sich das Fazit von The Hollywood Reporter: „Dass der größte Teil von Fallout von Prime Video darin besteht, sich von Blödsinn ablenken zu lassen, ist gleichzeitig einer seiner größten Reize und einer seiner frustrierendsten Mängel. In seiner lebhaftesten Form fängt das Science-Fiction-Abenteuer den Spaß ein, einfach eine seltsame neue Welt zu erkunden, farbenfrohe Charaktere zu treffen und mysteriöse Kaninchenlöcher zu erkunden.“

„Das Fehlen von Dringlichkeit bedeutet aber auch, dass es furchtbar lange dauert, bis die acht Stunden ans Ziel kommen“, so der verantwortliche Redakteur weiter.

Die TV-Serie startet heute Nacht

Weitere internationale Stimmen und Reviews findet ihr auf Rotten Tomatoes und Metacritic. Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, erfolgt die Premiere der TV-Serie zu „Fallout“ etwas früher als ursprünglich angekündigt. Los geht es hierzulande bereits am morgigen Donnerstag Morgen um 3 Uhr unserer Zeit.

Da im Rahmen der Premiere alle acht Folgen der ersten Staffel veröffentlicht werden, müsst ihr nach dem Abschluss einer Episode nicht erst auf den Release der nächsten Folge warten und könnt die Serie stattdessen in eurem eigenen Tempo schauen.

Passend zur Premiere vom „Fallout“ sickerte in dieser Woche durch, dass wir wohl mit einer zweiten Season rechnen könnten. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns die California Film Commission, die die Produktion einer zweiten Staffel mit 25 Millionen US-Dollar fördern wird.

Weiter ging aus den Angaben der California Film Commission hervor, dass die Dreharbeiten der zweiten Season in Kalifornien stattfinden werden. Die erste Staffel entstand noch in New York und Utah.

