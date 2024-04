Fallout: Amazon-Prime-Serie lässt weiteres Spiel durch die Decke gehen

Die “Fallout”-Serie auf Amazon Prime* hat eine Wirkung, die wir schon bei anderen Produktionen dieser Art gesehen haben: Während die TV-Show auf einer bekannten Videospielmarke basiert und aus diesem Grund mehr Aufmerksamkeit erhält, profitieren ebenso die zugrundeliegenden Games.

Anfang der Woche berichteten wir von den Spielen “Fallout 76”, “Fallout 4” und “Fallout New Vegas”, dessen Zugriffszahlen auf Steam einen ordentlichen Boost bekamen, nachdem die Prime-Serie an den Start ging. Auch zu einem anderen Spiel der Reihe liegen nun Zahlen vor.

Bei Fallout Shelter sprudeln die Einnahmen wieder

“Fallout Shelter” kam 2015 zunächst für Mobile-Systeme auf den Markt, bevor eine PC-Version und später Konsolen-Ports folgte. Seit Juni 2018 sind PS4-Spieler dabei. Nach anfänglichen Erfolgen und sprudelnden Einnahmen sank das Interesse altersbedingt. Regelmäßige Umsätze erzielte Bethesda – mittlerweile im Besitz von Microsoft – aber laufend.

Daten der Mobile-Analysefirma Sensor Tower (via Gamesindustry.biz) zeigen, wie “Fallout Shelter” vom neuen Hype profitieren konnte. So stieg der mit den Mobile-Versionen generierte Umsatz von knapp über 20.000 US-Dollar am Tag des Serienstarts auf 80.000 US-Dollar, die am 13. April 2024 verzeichnet wurden.

Der Anstieg der Downloads (gepunktet) und Einnahmen nach dem Start der TV-Serie. (Bildquelle: Sensor Tower)

Auch die Anzahl der täglichen Downloads legte in den drei Tagen zu – und zwar von rund 20.000 am Tag des Serienstarts auf über 60.000. Schon nach 24 Stunden war ein 20-prozentiger Anstieg zu erkennen. In den USA konnte “Fallout Shelter” zwischenzeitlich den siebten Platz der Top-Gratisspiele-Charts auf iOS erobern. Es ist die höchste Platzierung seit Juni 2018, als die Ankündigungen für PS4 und Switch einen Schub gaben.

Wohlgemerkt ist “Fallout Shelter” auch auf anderen Plattformen verfügbar, sodass es sich bei den genannten Summen nicht um die Gesamtzuwächse handelt.

In „Fallout Shelter“ verwalten Spieler eine der Bunkeranlagen von Vault-Tec.

Volle Auswirkung erst in den kommenden Wochen

Dass vor allem “Fallout Shelter” vom Start der Serie profitieren konnte, begründet Rachit Moti, Gründer und CEO von Layer, mit der Einbindung von neuen Outfits und Charakteren, die mit der Amazon-Produktion in Verbindung stehen. Gleiches gilt für “Fallout 76”.

Und das Ende der Fahnenstange haben wir offenbar längst nicht gesehen: “Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Serie noch relativ neu ist und wir die vollen Auswirkungen dieser Adaption erst in den kommenden Wochen sehen werden”, so die abschließenden Worte von Moti.

Auch andere Publisher sind bestrebt, ihre Marken auf die große Leinwand oder in die Bibliotheken der Streaminganbieter zu bringen. Sony ist etwa mit Produktionen wie “Uncharted”, “Gran Turismo” und “The Last of Us” vertreten. Die zuletzt genannte Serie erhält eine zweite Staffel, zu der wir hier alle bisher bekannten Informationen zusammengefasst haben. Auch für den zweiten „Uncharted“-Film laufen wichtige Vorbereitungen.

Welche weiteren Produktionen basierend auf Videospielmarken zumindest geplant sind (oder mittlerweile waren), ist in einem Special zusammengefasst, das den Stand von Februar 2024 widerspiegelt.

