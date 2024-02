The Last of Us: Darsteller, Drehstart & mehr – Alle Infos zu Staffel 2 des Serien-Hits

The Last of Us:

Die erste Staffel von "The Last of Us" war von Beginn an ein absoluter Megahit für HBO, weshalb eine Fortsetzung schnell beschlossene Sache war. In unserer Übersicht fassen wir alle bisher bekannten Informationen zu Staffel 2 zusammen.

Mit der Adaption des brutalen Survival-Adventures „The Last of Us“ hatte HBO Anfang 2023 einen echten Megahit im Programm, der auf dem gleichnamigen Videospiel-Meisterwerk von Naughty Dogs („Uncharted“-Reihe) basiert. Nach den starken Einschaltquoten und der überaus positiven Resonanz, sowohl von Kritikern als auch Zuschauern, war eine Fortsetzung des Serien-Hits in Form einer 2. Staffel eigentlich nur eine Frage der Zeit.

In dieser Übersicht fassen wir alle bisherigen Informationen zu Season 2 von „The Last of Us“ für euch zusammen. Wir gehen auf die bisher bekannten neuen Darsteller sowie Darstellerinnen, den Drehstart der heiß erwarteten Fortführung und mehr ein.

Worum geht es in The Last of Us Staffel 2?

Nachdem die Geschichten von „The Last of Us (Part 1)“ und des Story-DLCs „Left Behind“ in Staffel 1 der HBO-Serie adaptiert wurden, geht es nun mit „The Last of Us Part 2“ weiter. Die Haupthandlung des düsteren Abenteuers rund um Liebe, Rache und Vergebung spielt mehrere Jahre nach dem Ende des Vorgängers. Ellie und Joel leben mittlerweile ein fast schon normales Leben in der Siedlung Jackson, in der auch Tommy und seine Frau Maria wohnen.

Wer das Spiel, das zuletzt auch in Form einer Remastered-Version für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, kennt, weiß, dass die Story über mehrere Jahre hinweg erzählt wird. Wir springen darin an verschiedene Stellen in Ellies und Joels Leben. Wie genau die Verantwortlichen der TV-Show die Story der Vorlage in Staffel 2 umsetzen werden, ist noch nicht klar. Ausgehend von den ersten Castings werden zumindest die Weichen für das düstere Rachedrama gestellt.

In „The Last of Us Part 2“ spielen wir eine ältere und brutalere Ellie.

Dass wir in der 2. Staffel von „The Last of Us“ nur einen Teil der Handlung der Vorlage sehen könnten, legen zudem Aussagen der Macher nahe. Während eines Interviews mit der GQ UK kam etwa die Frage auf, ob die komplette „Part 2“-Story adaptiert werden könnte. Darauf entgegnete Showrunner Craig Mazin: „Nein, niemals.“ Sein Kollege Neil Druckmann, der Game Director des PlayStation-Hits, ergänzte anschließend: „Es ist mehr als eine Staffel.“

Danach fügte Druckman noch hinzu, er könne noch nicht verraten, auf wie viele Seasons sich die Handlung der Vorlage letztendlich verteilen werde.

Gegenüber IndieWire deutete Mazin darüber hinaus Geschichten an, die über das, was Fans aus den PS-Games kennen, hinausgehen. „Wir könnten es mit einer ganzen Welt von „Last of Us“-Geschichten zu tun haben, und nicht nur mit Material, das aus zwei Videospielen adaptiert wurde.“ Bereits gegenüber Esquire gestand Mazin, dass weder er noch Druckmann sich „durch das Ausgangsmaterial eingeschränkt fühlen“ würden.

Ellie kann in „The Last of Us Part 2“ Gitarre spielen.

Eine ähnliche Situation wie beim Fantasy-Epos „Game of Thrones“ müssten Fans indes nicht befürchten. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter bestätigte Druckmann, keine Geschichten über das Ende von „Part 2“ hinaus erzählen zu wollen. Eine Ausnahme könnten die Macher allerdings womöglich zu einem späteren Zeitpunkt für eine Adaption eines „The Last of Us Part 3“ machen. Laut Druckmann würde die Welt der Spiele noch mehr Geschichten hergeben.

Welche Stars kehren für Staffel 2 von The Last of Us zurück?

Da in „Part 2“ insbesondere Ellie und Joel im Mittelpunkt stehen, kehren die beiden Hauptdarsteller Pedro Pascal („The Mandalorian“) und Bella Ramsey („Game of Thrones“) natürlich zurück. Des Weiteren können wir von einem Comeback von Tommy-Mime Diego Luna („Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“) und Maria-Darstellerin Rutina Wesley („True Blood“) ausgehen.

Welche neuen Darsteller und Darstellerinnen sind in The Last of Us Staffel 2 dabei?

Sicher ist darüber hinaus, dass sich Fans auf diverse neue Gesichter im Cast der Fortsetzung des Serien-Hits freuen dürfen. Kaitlyn Dever („Booksmart“) wurde offiziell als Abby-Darstellerin bestätigt. Somit wird sie die wohl wichtigste neue Figur in der HBO-Show spielen. Isabela Merced („Sicario 2“) wird zudem Ellies Freundin Dina verkörpern. Young Mazino („Beef“) schlüpft indes in die Rolle von Ellies und Dinas Freund Jesse.

Kaitlyn Dever (links) in „No One Will Save You“ und Isabela Merced (rechts) in „Transformers 5“.

Besonders das Casting von Abby, die in der Videospiel-Vorlage eine durchaus kontroverse Figur war, habe für Mazin und sein Team hohe Priorität gehabt (via The Hollywood Reporter). Gegenüber Deadline erklärten Craig Mazin und Neil Druckmann: „Nichts ist wichtiger als Talent. Und wir sind begeistert, eine gefeierte Darstellerin wie Kaitlyn zu Pedro, Bella und dem Rest unserer Familie zu bekommen.“

Zuletzt bestätigten die Verantwortlichen die Verpflichtung von Emmy- und Golden-Globe-Preisträgerin Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“). Derzeit ist allerdings noch unbekannt, welchen Charakter sie verkörpern soll.

Wann beginnen die Dreharbeiten für Staffel 2 von The Last of Us?

Die Pre-Production von Staffel 2 von „The Last of Us“ läuft seit geraumer Zeit. Wegen der Streiks der WGA (The Writers Guild of America) und der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) mussten die Arbeiten jedoch einige Monate pausieren. Erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte streikten beide Organisationen zeitgleich und legten damit den Betrieb zahlreicher Hollywood-Produktionen effektiv lahm.

Im Falle der HBO-Serie mussten die Arbeiten an den Drehbüchern unterbrochen werden. Darüber hinaus musste das Casting neuer Darsteller und Darstellerinnen pausieren. Durch den Streik entstanden bei Studios, Networks und Streaming-Anbietern Verluste in Milliardenhöhe.

Pedro Pascal und Bella Ramsey kehren in Staffel 2 von „The Last of Us“ zurück.

Ungefähr seit Herbst 2023 konnten Mazin, Druckmann und ihre Kollegen das Vorantreiben der Produktion wieder aktiv in Angriff nehmen. Wie Mazin gegenüber dem Branchenmagazin Variety erklärte, sollen die Dreharbeiten an der 2. Season von „The Last of Us“ am 12. Februar 2024 im kanadischen Vancouver endlich starten.

Im Januar 2024 bestätigte Mazin gegenüber Deadline Kate Herron („Loki“), Nina Lopez-Corrado („Supernatural“), Mark Mylod („Succession“) und Stephen Williams („Westworld“) als Regisseure für die „The Last of Us“-Fortsetzung. Zudem werden ebenso Neil Druckmann, Peter Hoar („Altered Carbon“) und Craig Mazin selbst auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Wann startet The Last of Us Staffel 2?

Ein offizieller Starttermin ist gegenwärtig nicht bekannt. In einer Video-Jahresvorschau bestätigten HBO und der dazugehörige Streaming-Service Max jedoch, dass die Veröffentlichung von „The Last of Us“ Staffel 2 für das Jahr 2025 geplant ist.

Bis es so weit ist, überbrückt Staffel 1 von „The Last of Us“ die Wartezeit. Diese könnt ihr euch (noch einmal) unter anderem bei WOW, Sky, Prime Video und Apple TV anschauen. Außerdem ist die komplette Season ebenfalls auf Blu-ray, 4K Blu-ray und DVD erhältlich.

Freut ihr euch bereits aus Staffel 2 von „The Last of Us“?

