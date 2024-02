The Last of Us Part 3: Ein weiteres Kapitel? Druckmann über ein mögliches Sequel

The Last of Us Part 3:

Zum Abschluss der Woche versorgte uns Naughty Dog mit der "Grounded II" genannten und umfangreichen Behind-the-Scenes-Doku zu "The Last of Us: Part 2". Diese besagte Doku umfasst unter anderem ein älteres Interview mit Neil Druckmann, in dem über ein mögliches "The Last of Us: Part 3" gesprochen wird.

Wie vor wenigen Wochen angekündigt, stellten die Entwickler von Naughty Dog am gestrigen Freitag die „Grounded II“ genannte Doku zu „The Last of Us: Part 2“ bereit.

Diese ermöglicht uns einen spannenden Blick hinter die Kulissen und beleuchtet die Entstehungsgeschichte von „The Last of Us: Part 2“. Am Ende der Doku wartet zudem ein Interview mit Naughty Dogs Neil Druckmann. Dieses stammt zwar aus dem April 2023, liefert uns allerdings interessante Details zur Zukunft der erfolgreichen Serie.

Wie Druckmann andeutete, warten in der Welt von „The Last of Us“ definitiv weitere Geschichten darauf, von Naughty Dog erzählt zu werden. Unter anderem könnten die Autoren in einem Nachfolger etwas näher auf das Schicksal von Tommy eingehen.

Eigenen Angaben zufolge arbeitete Druckmann in den letzten Jahren an einem Konzept, das zu einem möglichen „The Last of Us: Part 3“ führen könnte. Auf absehbare Zeit sollten wir allerdings nicht mit dem Sequel rechnen, da der interne Fokus zunächst auf einem anderen Projekt liegt.

Konkreter wurde Druckmann hier leider nicht.

Druckmann über die Konzepte der The Last of Us-Titel

Druckmann weiter: „Ich habe ein anderes Interview geführt, in dem mich jemand nach The Last of Us gefragt hat. Ob es noch weitere Geschichten oder so etwas geben würde. Ich erwähnte, dass wir eine Geschichte geschrieben haben, die nach The Last of Us: Part 2 spielt und in der Tommy die Hauptrolle spielt. […] Die Schlagzeilen in der gesamten Branche lauteten: ‚Naughty Dog hat The Last of Us: Part 3 skizziert.‘ Das war einfach falsch. Das war immer eine kleine Geschichte und kein vollwertiger Titel.“

Zu den Konzepten der ersten beiden „The Last of Us“-Titel ergänzte der Director und Autor: „Das erste Spiel hatte ein so klares Konzept der bedingungslosen Liebe, die Eltern für ihr Kind empfinden.“

„Zum zweiten Teil: Als wir bei der Idee des Strebens nach Gerechtigkeit um jeden Preis, Gerechtigkeit für diejenigen, die man liebt, gelandet waren, fühlte es sich so an, als gäbe es hier ein klares Konzept und eine durchgehende Linie aus dem ersten Spiel über die Liebe.“

Sollte Naughty Dog die Reihe nicht fortführen, würde „The Last of Us: Part 2“ laut Druckmann einen würdigen Abschluss der Geschichte darstellen. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass Naughty Dog kein Interesse an einem Nachfolger hat.

Druckmann blickt in die Zukunft

Ganz im Gegenteil, wie Druckmann zu einem möglichen dritten Teil ergänzte: „Ich habe darüber nachgedacht: Gibt es da ein Konzept? Und über Jahre ist es mir nicht gelungen, dieses Konzept zu finden. Doch vor Kurzem hat sich das geändert. Ich habe keine Geschichte. Aber ich habe dieses Konzept, das für mich genauso aufregend ist wie bei Part 2.“

„Es ist eine eigene Sache, hat aber dennoch eine durchgehende Linie für alle drei Teile. Es fühlt sich also so an, als würde es für diese Geschichte noch ein weiteres Kapitel geben“, so Druckmann abschließend.

Bevor Naughty Dog ein mögliches „The Last of Us: Part 3“ in Angriff nimmt, wird das Studio zunächst ein anderes Singleplayer-Projekt realisieren, das aller Voraussicht nach auf einer neuen Marke basiert.

Wann hier mit ersten Details oder gar der offiziellen Enthüllung rechnen ist, wurde bislang leider nicht bestätigt.

