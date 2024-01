The Last of Us Part 2: Dieser wichtige Charakter sollte ursprünglich sterben (Spoiler!)

The Last of Us Part 2:

In den Entwicklerkommentaren von "The Last of Us: Part 2 Remastered" lieferte uns Naughty Dogs Neil Druckmann ein interessantes Detail zur Geschichte. Demnach sah das ursprüngliche Konzept den Tod eines wichtigen Charakters vor.

In der vergangenen Woche veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog „The Last of Us: Part 2 Remastered“ für die PS5. Zu den neuen Inhalten gehören unter anderem Entwicklerkommentare, die uns einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Gleichzeitig enthüllten die Kommentare ein interessantes Detail zur Geschichte von „The Last of Us: Part 2“. Da massive Story-Spoiler folgen, solltet ihr lediglich weiterlesen, wenn ihr die Kampagne bereits abgeschlossen habt. Andernfalls lauf ihr Gefahr, euch die Spannung und somit die Überraschung zu verderben.

Im Detail geht es um das Ende des gefeierten Naughty Dog-Abenteuers, über das in den Entwicklerkommentaren gesprochen wird. Wie niemand geringeres als Neil Druckmann, Creative-Director und einer der leitenden Autoren hinter „The Last of Us: Part 2“, bestätigte, sah der ursprüngliche Plan vor, dass der Endkampf für eine der beiden involvierten Charaktere tödlich endet: Abby.

Laut Druckmann wurde das Ende zunächst so entworfen, dass die beiden Schwestern Lev und Yara sterben, wodurch sich Ellie und Abby am Ende der Geschichte alleine an einem Strand gegenüberstehen.

Ellies Menschlichkeit sollte erhalten bleiben

Wie Druckmann ergänzte, sah das erste Konzept vor, dass der finale Kampf von „The Last of Us: Part 2“ genauso endet, wie man es eigentlich erwartet hätte: Mit dem Tod des Antagonisten. Dazu kam es allerdings nicht, da es den Autoren laut Lead Narrative Halley Gross darum ging, dass sich Ellie trotz des Mordes an Joel einen letzten Teil ihrer Menschlichkeit bewahrt.

Des Weiteren sorgten die Entwickler mit dem überarbeiteten Ende dafür, dass sich Ellie nicht komplett ihren Rachegefühlen hingibt und stattdessen das Andenken an Joel ehrt. Schließlich prägte Joel Ellie dahingehend, dass es auch in einer Welt wie der von „The Last of Us“ darum geht, sich seine Menschlichkeit zu erhalten, um nicht zu einem gnadenlosen Killer oder einem Monster zu werden.

Die entsprechende Szene aus den Entwicklerkommentaren, in denen Gross und Druckmann über das Ende von „The Last of Us: Part 2“ sprechen, stellte Naughty Dog Central auf X beziehungsweise Twitter zur Verfügung.

Neben dem spannenden Blick hinter die Kulissen bietet „The Last of Us: Part 2 Remastered“ weitere neue Inhalte. Darunter die sogenannten „Lost Levels“ sowie den „No Return“ genannten Roguelike-Modus. Hier schlüpft ihr in die Rolle diverser bekannter Charaktere und wagt euch an abwechslungsreiche und zum Teil recht knackige Herausforderungen.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ ist ab sofort für die PS5 erhältlich und unterstützt die Möglichkeit, die PS4-Version einem Upgrade auf das PS5-Remaster zu unterziehen. Der Preis des Upgrades liegt bei zehn Euro.

Seid ihr komplett neu in der Welt von „The Last of Us: Part 2“, dann könnt ihr das Remaster für faire 49,99 Euro aus dem PlayStation Store herunterladen.

A major story plot cut from The Last of Us: Part II – Abby was originally intended to die, as Ellie drowns her in the water.



– Per Neil Druckmann’s commentary in the remastered version pic.twitter.com/FyLuNBWWOt — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) January 24, 2024

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren