The Last of Us 2 Remastered: Ausführlich vorgestellt – So spielt sich „No Return“

Mit "No Return" beziehungsweise "Kein Zurück" bekommt das PS5-Remaster von "The Last of Us: Part 2" einen brandneuen Spiel-Modus spendiert. Wir haben die wichtigsten Details zusammengefasst und verraten euch, was der neue Modus spielerisch zu bieten hat.

Anfang 2024 kehrt „The Last of Us: Part 2“ in einer technisch überarbeiteten Fassung auf die PS5 zurück. Mit von der Partie ist dabei der neue Spiel-Modus „No Return“, der hierzulande den Namen „Kein Zurück“ trägt.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog stellten die Entwickler von Naughty Dog den neuen Modus ausführlich vor und sprechen von einer Roguelite-Survival-Erfahrung, die euch über einen langen Zeitraum beschäftigen soll. In „Kein Zurück“ kehrt ihr in der Rolle bekannter Charaktere wie Ellie oder Abby an ausgewählte Schauplätze zurück und bahnt euch einen Weg durch zahlreiche Widersacher und Herausforderungen.

Während ihr eure Fähigkeiten im Kampf unter Beweis stellt, solltet ihr stets im Hinterkopf behalten, dass der Tod in „Kein Zurück“ endgültig ist. Segnet euer Charakter das Zeitliche, kehrt ihr in eure Basis zurück und verliert alle Waffen, Verbesserungen und Gegenstände, die ihr bis dahin gesammelt habt.

Wie ihr während eines Durchlaufs voranschreitet, ist nicht vorgegeben. Stattdessen müsst ihr zwischen verschiedenen Begegnungen wählen, die nicht nur den Gameplay-Modus bestimmen. Auch auf die vor euch liegenden Gegner und die freischaltbaren Belohnungen hat das Ganze Einfluss.

Bosskämpfe und vier Spiel-Modi

Zwischen den einzelnen Kampfszenarien kehrt ihr in ein Versteck zurück, wo ihr euch auf den nächsten Durchlauf vorbereitet und auswählt, welchen Pfad ihr als nächstes einschlagt. Sollte es euch bei einem Durchlauf gelingen, dessen Ende zu erreichen, stellt ihr euch einem von sechs nacheinander freigeschalteten Bossen. Nachdem alle Bosse mindestens ein Mal besiegt wurden, bilden sie nach dem Zufallsprinzip den Abschluss zukünftiger Durchläufe.

Damit „Kein Zurück“ auch langfristig interessant bleibt, wartet die Roguelite-Erfahrung mit vier unterschiedlichen Spiel-Modi auf. In „Ansturm“ tretet ihr beispielsweise gegen immer stärker werdende Wellen von Gegnern an. Im „Erobern“-Modus müsst ihr einen Tresor mit wertvollen Ressourcen, der von zahlreichen Widersachern bewacht wird, knacken und den Inhalt sichern.

In „Durchhalten“ wiederum besteht die Aufgabe darin, sich zusammen mit einem KI-Begleiter gegen Infizierte zu verteidigen. Den Schlusspunkt setzt „Gejagt“. Hier müsst ihr euch bis zum Ablauf eines Counters erfolgreich gegen immer neu spawnende Gegner behaupten.

Um sicherzustellen, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht, stehen euch zufällige Modifikatoren für die Begegnungen zur Verfügung. Die Entscheidung, sich modifizierten Herausforderungen zu stellen, wirkt sich auf die Belohnungen aus, die ihr erhaltet. Hinzukommen die „Gambits“. Hierbei haben wir es mit dynamischen und zufälligen Herausforderungen zu tun.

Indem ihr beispielweise eine bestimmte Anzahl an Kopfschüssen verteilt oder einer vorgegebenen Anzahl an Nahkampfangriffen ausweicht, verdient ihr euch mit den „Gambits“ zusätzliche Belohnungen.

Freischaltbare Charaktere und Fähigkeiten

Die Belohnungen und freischaltbaren Inhalte sind es laut Naughty Dog auch, die euch in „Kein Zurück“ langfristig motivieren sollen. Beispielsweise sind mit Ellie und Abby zu Beginn eures Abenteuers lediglich zwei der insgesamt zehn Charaktere verfügbar. Die anderen müsst ihr zunächst freischalten. Selbiges gilt für weitere Waffen oder Aufsätze, mit denen ihr eure Waffen verbessern könnt.

Offiziellen Angaben zufolge verfügt jeder Charakter über einen individuellen Spielstil und eigene Stärken. Somit wird bei jedem Charakter eine andere Vorgehensweise vorausgesetzt. „Dina zum Beispiel ist von Anfang an mit Rezepten für Fallen und Schockbomben ausgestattet und verfügt über eine Verbesserung in ihrem Fähigkeitenbaum, mit der sie die doppelte Menge an Bomben anfertigen kann, während Abby über ein Nahkampfverbesserung-Rezept verfügt und sich bei erteilten Nahkampftreffern heilt“, führen die Entwickler zu den Eigenschaften der Charaktere aus.

Indem ihr Herausforderungspfade abschließt, die mit allen Charakteren und in allen Modi in Angriff genommen werden können, schaltet ihr allerlei Belohnungen frei. Diese reichen von verbesserten Waffen über neue Charaktere bis hin zu Gameplay-Modifikatoren oder neuen „Gambits“. Hinzukommen Skilltrees, mit denen ihr die Charaktere weiter verbessern und auf euren Spielstil zuschneiden könnt.

„Die Durchläufe werden zwar nach dem Zufallsprinzip generiert, aber ihr könnt auch eigene Varianten erstellen, für die ihr verschiedene Faktoren ein- oder ausschalten könnt, die das Gameplay von Kein Zurück beeinflussen“, heißt es abschließend.

Weitere Details zu „Kein Zurück“ liefert euch der offizielle PlayStation Blog.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Nennt ihr bereits die PS4-Version euer Eigen, dann könnt ihr diese zum Preis von zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

