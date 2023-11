The Last of Us Part 2: Remastered-Version zeigt sich auf PS5-Screenshots

The Last of Us Part 2:

“The Last of Us Part 2” wird als PS5-Remaster neu veröffentlicht. Erste Bilder, die mit der Current-Gen-Konsole aufgenommen wurden, zeigen die grafischen Verbesserungen.

Naughty Dog und Sony haben “The Last of Us 2 Remastered” angekündigt, nachdem vorangegangene Leaks eine baldige Enthüllung wahrscheinlich werden ließen.

Ursprünglich veröffentlicht wurde die Fortsetzung des Naughty-Dog-Hits rund um Ellie und Joel im Jahr 2020 für die PS4, bevor die PS5 wenige Monate später auf den Markt kam. Über die Abwärtskompatibilität war “The Last of Us Part 2” (PLAY3.DE-Test) zwar auch mit der neuen Sony-Konsole kompatibel und erhielt zwischenzeitlich gar einen Performance-Patch. Doch mit der nativen PS5-Version versprechen die Entwickler ein noch hochwertigeres Grafikerlebnis.

Um die Verbesserungen zu untermauern, wurden auf dem PlayStation Blog zahlreiche Screenshots veröffentlicht, die laut Naughty Dog direkt von der PS5 stammen. Sie lassen unter anderem einen Blick auf die Charaktere werfen.

Hierbei ist zu beachten, dass es sich im Gegensatz zur PS5-Version von ”The Last of Us“ um kein Remake handelt, sodass im Fall von “The Last of Us Part 2 Remastered” keine überraschenden Designänderungen zu erwarten sind.

Auch verschiedenen Locations des Sequels sind auf den Screenshots zu sehen. Dazu gehören verschneite Landschaften und zerstörte Stadtgebiete, die den Folgen der Apokalypse zum Opfer fielen.

Auf den PS5-Screenshots zu „The Last of Us Part 2 Remastered“ tauchen zudem die mutierten Widersacher auf, die mitunter mit Waffen zur Strecke gebracht werden können. Zwei weitere Bilder lassen einen Blick auf das Interface werfen.

4K-Auflösung und weitere Grafikverbesserungen

Sony und Naughty Dog versprechen mit der PS5-Version von “The Last of Us Part 2” eine verbesserte Grafik, einschließlich einer nativen 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus. Optional können Spieler auch die von 1440p auf 4K hochskalierte Grafik im Performance-Modus nutzen.

Besitzer eines Fernsehers oder Monitors mit VRR-Support profitierten von einer freien Framerate. Hinzu kommen eine erhöhte Texturauflösung, erhöhte Level-of-Detail-Abstände, eine verbesserte Schattenqualität, eine optimierte Animations-Sampling-Rate und weitere Vorteile.

Alle Infos zur TLOU2 Remaster-Ankündigung

Fall ihr mehr über “The Last of Us Part 2 Remastered“ erfahren möchtet, empfehlen wir einen Blick auf die vorangegangenen Meldungen zur heutigen Ankündigung. Dazu gehört die Bestätigung, dass Besitzer des Originals ein Upgrade-Angebot wahrnehmen können.

Meldungen zu The Last of Us 2 Remeastered:

Die Neuauflage des Naughty-Dog-Hits, der einst auf einen Metascore von 93 kam, soll am 19. Januar 2024 auf den Markt gebracht werden.

