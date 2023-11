The Last of Us Part 2: PS5-Remaster erscheint als W.L.F.-Edition

The Last of Us Part 2:

“The Last of Us Part 2” wird neu aufgelegt und erscheint als verbesserte und erweiterte Version für die PS5. Erweitert ist auch die "W.L.F. Edition", die mit zusätzlichen Inhalten ausgeliefert wird.

Sony und Naughty Dog sorgten in der vergangenen Nacht für die Ankündigung von “The Last of Us Part 2 Remastered”. Bis zum Launch, der im Januar 2024 für die PS5 erfolgen soll, vergehen noch einige Wochen. Diese Zeit können Fans nutzen, um sich für eine der Editions zu entscheiden.

Denn neben der Standardversion des New-Gen-Remasters können sich Spieler die “W.L.F. Edition“ schnappen. Sie beinhaltet neben dem Grundspiel, das die Vorteile der PS5 ausnutzen soll, weitere Zusatzinhalte.

W.L.F.-Edition mit Steelbook und Sammelkarten

Die erweiterte Fassung des Remasters von “The Last of Us Part 2” kommt mit einem SteelBook-Case, vier Emaille-Pins, einem Washington-Liberation-Front-Aufnäher und insgesamt 47 Society of Champions-Sammelkarten daher. Naughty Dog verweist darauf, dass sich unter den Karten acht holografische Exemplare befinden.

Nachdem die Karten laut Naughty Dog “gerne im Spiel gesammelt” wurden, freue man sich darauf, sie in die echte Welt bringen zu können.

Vorbestellungen der “W.L.F. Edition“ sind ab dem 5. Dezember 2023 möglich. Gleiches gilt für die Standardversion von “The Last of Us 2 Remastered“.

Hierbei ist zu beachten: Die “W.L.F. Edition” wird exklusiv über PlayStation Direct verkauft. Auch ist sie nur in ausgewählten Ländern/Regionen erhältlich, darunter USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien, Spanien, Portugal und Österreich.

Während die Vorbestellungen ab Dezember möglich sind, erfolgt der Launch der PS5-Neuauflage am 19. Januar 2024. Wie wir bereits berichten, müssen Besitzer des Originalspiels diesmal nicht allzu tief in die Tasche greifen. Ein Upgrade-Pfad wird angeboten, zu dem in der verlinkten Meldung weitere Informationen zusammengefasst sind.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ nutzt die Leistung und die Funktionen der PS5 auf vielfältige Weise, verspricht Naughty Dog. Dazu gehören neben der 4K-Auflösung reduzierte Ladezeiten. Ebenfalls berücksichtigt werden das haptische Feedback des DualSense-Controllers sowie die adaptiven Trigger, um euch “noch intensiver in jeden Kampf und jede Erkundung eintauchen zu lassen”.

Weitere Informationen und ein Trailer zum Remaster von “The Last of Us Part 2” halten wir in der Ankündigung bereit.

