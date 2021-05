The Last of Us Part 2: Stabile 60FPS? Das PS5-Update im Performance-Check

In dieser Woche bekam der PS4-Hit "The Last of Us: Part 2" auf der PlayStation 5 ein Performance-Update spendiert. Was dabei technisch geboten wird, verrät eine aktuelle Performance-Analyse.

"The Last of Us: Part 2" punktet auf der PS5 mit einer optimierten Framerate.

Da „The Last of Us: Part 2“ die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 unterstützt, kann das gefeierte Rache-Epos aus dem Hause Naughty Dog auch auf der neuen Konsole gespielt werden.

Nachdem sich die PS5-Spieler bisher mit den PlayStation 4 Pro-Settings von „The Last of Us: Part 2“ arrangieren mussten, bekam der Titel in dieser Woche ein PS5-Performance-Update spendiert. Im Rahmen einer ausführlichen Performance-Analyse nahmen sich die Kollegen von Digital Foundry des PS5-Updates von „The Last of Us: Part 2“ an und gingen der Frage auf den Grund, welche technischen Verbesserungen geboten werden.

Grafisch bleibt alles beim Alten

So viel vorweg: An der grafischen Umsetzung hat sich genauso wenig etwas geändert wie an der nativen Auflösung. Optisch blieb alles beim Alten, während die native Auflösung genau wie auf der PlayStation 4 Pro bei 2.560 x 1.440 liegt. Lediglich im Bereich der Framerate legten die Entwickler von Naughty Dog nach und sorgten für deutlich sichtbare Verbesserungen.

Nachdem „The Last of Us: Part 2“ auf der PlayStation 4 Pro noch mit 30FPS dargestellt wurde, sind es auf der PlayStation 5 60FPS. Laut den Redakteuren von Digital Foundry werden auf der PS5 stabile 60 Bilder die Sekunde geboten. Selbst in Szenen, in denen ihr mit einem Boot oder schwimmend unterwegs seid, gibt es im Gegensatz zur PlayStation 4 Pro-Version keine Framerate-Drops.

Weitere Details zum PS5-Performance-Update von „The Last of Us: Part 2“ entnehmt ihr dem folgenden Video.

