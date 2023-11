The Last of Us Part 2: PS5-Version offenbar in PlayStation-Datenbank entdeckt

The Last of Us Part 2:

"The Last of Us Part 2" könnte als native PS5-Version veröffentlicht werden. Den Hinweis liefert ein Twitter/X-Account, der regelmäßig das PlayStation Network durchsucht.

“The Last of Us Part 2” kann zwar grundsätzlich auf der PS5 gespielt werden, da die aktuelle Sony-Konsole eine Kompatibilität mit PS4-Games bietet. Doch auf eine eigenständige PS5-Fassung mit allen Vorteilen, die mit der Hardwareleistung und den DualSense-Funktionen ermöglicht werden, warten Fans noch immer.

Es scheint allerdings, dass Bewegung in die Sache kommt. Der Twitter/X-Account PlayStation Game Size, der regelmäßig das PlayStation Network durchsucht und allerlei Hinweise auf Download-Größen sowie neue Veröffentlichungen offenlegt, macht eine Andeutung, die nahelegt, dass eine PS5-Version des Naughty-Dog-Spiels vor der Markteinführung steht.

Native TLOU2-Version offenbar vor dem Launch

Während die Einzelheiten noch ausstehen, zeigt der Account in einem Tweet das Logo von “The Last of Us Part 2” samt Protagonistin Ellie. Im Begleittext heißt es einfach nur “PS5”. In einem weiteren Tweet wurde der folgende Zusatz nachgereicht: “PS5 = PS5 Native Version”.

Es ist nicht der erste Hinweis auf eine PS5-Version von „The Last of Us Part 2“. Schon im vergangenen Oktober gab es recht eindeutige Anzeichen, wie wir in dieser Meldung berichteten.

Trotz des zeitlichen Zusammenfalls der Veröffentlichung von “The Last of Us Part 2” mit dem Start der PlayStation 5, die nur wenige Monate später auf den Markt kam, gab es weder eine speziell für die PS5 entwickelte Version noch eine überarbeitete Director’s-Cut-Ausgabe wie beispielsweise bei “Ghost of Tsushima” aus dem Hause Sucker Punch.

Stattdessen entschlossen sich Sony und Naughty Dog zwischenzeitlich dazu, den ersten Teil der “The Last of Us”-Reihe als PS5-Remake zu veröffentlichen. Die komplett überarbeitete Version kam im September 2022 auf den Markt, nachdem das ursprüngliche Spiel im Jahr 2013 zunächst auf der PS3 Debüt feierte und im Folgejahr für die PS4 erschien.

Beim Remake von “The Last of Us” sorgte vor allem die Preisgestaltung für Frustration, da der Titel zum Vollpreis von 79,99 Euro verkauft wurde. Immerhin: Im Rahmen der aktuellen Angebote darf das Remake im PlayStation Store 38 Prozent günstiger für 49,59 Euro gekauft werden.

Mit der PS5-Version von “The Last of Us Part 2” könnte Spieler eine kleine Überraschung erwarten: Im Oktober wurde im PlayStation Store PS Plus-Werbung für “The Last of Us Part 2” geschaltet, obwohl das Spiel in keiner Stufe des Abonnementdienstes verfügbar war. Ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist offen und eher unwahrscheinlich.

