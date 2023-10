PS Plus Extra/Premium: Erste Oktober-Spiele bekannt, aber ohne The Last of Us 2

PS Plus-Abonnenten kennen es bereits: Kurz vor der Ankündigung neuer “Gratis-Games” kommt ein Leaker namens billbil-kun daher und macht Sony die Überraschung weitgehend zunichte. Auch einige der Oktober-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium schüttelte er heute aus dem Ärmel.

Bevor die Ankündigung am kommenden Mittwoch um 17:30 Uhr erfolgen wird, stehen acht Spiele fest, die voraussichtlich ein Teil der Sammlung werden. Dazu gehören Neuzugänge wie „Gotham Knights“, „Elite Dangerous“ und „Alien: Isolation“.

Bei den genannten acht Spielen wird es aber nicht bleiben, sodass die Ankündigung am kommenden Mittwoch noch die eine oder andere Überraschung liefern könnte. Der Leaker spricht von insgesamt 20 Neuzugängen.

PS Plus Extra und Premium im Oktober

Nachfolgend sind die bisher bekannten PS Plus-Spiele der höherpreisigen Stufen aufgelistet:

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium: The Final Cut

FAR: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E.

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien: Isolation

Die Erfolgsbilanz von billbil-kun ist außergewöhnlich, weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass die genannten Spiele im Oktober in PS Plus Extra aufgenommen werden, recht hoch ist.

The Last of Us Part 2 ist nicht dabei

Am Wochenende machte die Meldung die Runde, dass mit “The Last of Us Part 2” ein weiterer PS Plus-Titel für Oktober feststehen könnte. Das Spiel erschien 2020 für die PS4 und ist Bestandteil einer Werbeanzeige im PlayStation Store.

In der Anzeige sind drei Spiele zu sehen: “Horizon Forbidden West”, das bereits in PS Plus Extra enthalten ist, “Hogwarts Legacy”, dessen Spieltestversion über PS Plus Premium geladen werden kann, und “The Last of Us: Part 2″, das derzeit kein Teil des Abodienstes ist.

Zwar war “The Last of Us Part 2” im Februar ein Teil der Double-Discounts von PS Plus, allerdings wäre es reichlich spät, jetzt noch damit zu werben, was letztendlich zu Spekulationen führte.

Auch hierzu meldete sich der Leaker zu Wort. “The Last of Us Part 2” sei demnach nicht in der Liste der PS Plus-Spiele für Oktober enthalten.

So geht es mit PS Plus Extra und Premium im Oktober weiter

Während die neuen PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium am Mittwoch angekündigt werden, müssen sich Abonnenten bis zur Freischaltung eine Woche länger gedulden. Sie erfolgt voraussichtlich am 17. Oktober 2023 gegen 11 Uhr.

An diesem Tag werden ebenfalls einige PS Plus-Spiele aus den Bibliotheken genommen. Eine Auflistung der Weggänge hält diese Meldung bereit.

Und falls ihr sie bisher verpasst habt: Auch die PS Plus Essential-Spiele für Oktober sind mittlerweile zum Download bereit. Thematisiert werden sie in dieser Meldung.

