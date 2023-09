PS Plus: Aktienwert von Sony steigt nach Preiserhöhung

Die Erhöhung der Jahrespreise von PlayStation Plus wird von Sonys Aktionären offenbar positiv bewertet. Den Angaben von Bloomberg zufolge stieg der Wert der Sony-Aktie am Freitag um bis zu 3,4 Prozent, was den größten Zuwachs seit mehr als einem Monat darstellt.

Offenbar erwarten viele Anleger, dass die mit den höheren Preisen einhergehenden Umsatzzuwächse die Verluste durch mögliche Abokündigungen übersteigen.

Auch der CLSA-Analyst Amit Garg geht davon aus, dass sich die Preiserhöhung unter dem Strich rechnen wird. Sie könnte Sony zusätzliche Umsätze in Höhe von 688 Millionen Dollar und einen Betriebsgewinn von 378 Millionen Dollar pro Jahr einbringen. Weitere Preiserhöhungen schließt Garg nicht aus.

Bis zu 2,67 Euro pro Monat mehr

Die Preise für die 12-Monats-Abonnements der Stufen Essential, Extra und Premium steigen in Europa um mindestens 20 Prozent. Sie liegen künftig bei 71,99 statt 59,99 Euro für Essential, 125,99 statt 99,99 Euro für Extra und 151,99 statt 119,99 Euro für Premium. Heruntergerechnet zahlen Kunden somit 1 Euro (Essential), 2,17 Euro (Extra) und 2,67 Euro (Premium) pro Monat mehr.

Sony begründete die Preiserhöhung mit der Stärkung des Unternehmens, „weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und Zusatzleistungen für euren PlayStation Plus-Abonnementservice anzubieten“. Ob die Preiserhöhung zusätzliche Features mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten.

Bekannt ist, dass Sony das Cloud-Streaming um PS5-Spiele erweitern möchte. Hierbei handelt es sich um eine Neuerung, die nach bisherigem Kenntnisstand nur Abonnenten von PlayStation Plus Premium zur Verfügung stehen wird.

Spieler, die von den aktuell gültigen Konditionen profitieren möchten, haben noch einige Tage lang Zeit, ihre Mitgliedschaft ohne Preiserhöhung zu verlängern.

Zu den Features von PlayStation Plus ab der Essential-Stufe gehören die monatlich hinzukommenden Spiele der Instant Games Collection. Welche Titel Abonnenten im September herunterladen können, ist in dieser Meldung zusammengefasst. Die Freischaltung erfolgt am Dienstag der kommenden Woche, bevor die Ankündigungen und Freischaltungen der Neuzugänge für Extra und Premium an der Reihe sind.

